СК хочет закрыть дело против прикуривших от Вечного огня в Севастополе

Следком планирует прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении подростков, которые в конце августа прикурили от Вечного огня в Севастополе, передает Крыминформ, ссылаясь на старшего помощника руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

Возбуждено дело об осквернении подростками мемориала в Севастополе «В настоящее время материалы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – сообщила Постнова.

Напомним, что ранее двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня, горящего у памятника павшим в годы Гражданской войны. Это было снято на видео их спутницами и сопровождалось смехом. Было возбуждено уголовное дело.