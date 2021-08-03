СК проверяет факт предоставления непригодного жилья сироте из Евпатории

Следком РК возбудил дело по факту служебного подлога, совершённого должностными лицами администрации Евпатории, передает пресс-служба ведомства.

Против подрядчика строительства дома для детей-сирот в Керчи заведено дело Инцидент произошел в мае 2019 года. Чиновники внесли ложные сведения в заключение о проверке однокомнатных благоустроенных квартир, приобретаемых для детей сирот. Предоставленные данные свидетельствовали о том, что квартира, расположенная по улице Героев Десантников поселка Новоозёрное, соответствует условиям контракта. А на самом деле оказалось, что требованиям квартира не соответствовала.

«Несмотря на это, жильё в феврале текущего года было передано девушке-сироте. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки», — уточнили в сообщении.