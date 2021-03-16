СК возбудил дело по факту мошенничества с квартирой ветерана в Севастополе

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой ветерана войны в Севастополе, передает пресс-служба регионального следкома.

В Севастополе ветерана ВОВ обманом лишили квартиры Раннее в СМИ появилась информация о том, что жительница города, ветеран ВОВ Жанна Константиновна Дидковская попала в сложную жизненную ситуацию.

«Следствию удалось установить, что мошенники действительно переоформили и приобрели право собственности на квартиру ветерана, злоупотребляя доверием пожилой женщины», — подчеркнули в пресс-службе.