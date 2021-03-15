СК возбудил дело против водителя BMW, прокатившего полицейского на капоте

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении уроженца Краснодарского края, который вместе с приятелем прокатил полицейского на капоте BMW. Мужчина заключен под стражу, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Двое пьяных мужчин прокатили на капоте BMW полицейского в Симферополе «В настоящее время по ходатайству следствия судом обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — уточняется в сообщении.

Напомним, что ранее двое мужчин в Симферополе находясь в состоянии опьянения сели в автомобиль BMW и попытались начать движение. Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся. Автомобиль был задержан в нескольких кварталах.