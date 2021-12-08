СК выясняет обстоятельства выселения семьи из квартиры в Севастополе

Крымский Следком организовал проверку сведений из средств массовой информации о выселении семьи из квартиры, которая ей была предоставлена властями города Севастополя, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в крымском ГИБДД — СМИ По данным СМИ, семья погибшего при исполнении служебного долга сотрудника МВД вынуждена покинуть квартиру, которая ей была предоставлена в 2014 году властями города. Тогда сертификаты на льготное жильё получили несколько человек, которые сейчас вынуждены покинуть квартиры. Так как жильцам выдали лишь справки на право доступа в жилое помещение, а застройщика обязали этот доступ предоставить и выдать ключи. Однако оформить жилье в собственность люди так и не смогли.

«В настоящее время устанавливается факт передачи квартир в собственность Правительства города Севастополя, а также происхождение жилищных сертификатов, которые в 2014 году выдавались гражданам», — уточнили в сообщении.