Сколько должен «Севэлектроавтотранс»: 500 миллионов или 4,5 миллиарда?

Долги предприятия «Севэлектроавтотранс» составляют 550 миллионов рублей. Такую цифру озвучил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства города Павел Иено. При этом, согласно информации, опубликованной в открытых источниках, реальные долги предприятия выше в 9 раз – 4 555 154 987 рублей. Глава ведомства с такой цифрой не согласен, по его словам, долги «Севэлектроавтотранса» гораздо меньше и касаются в основном обязательств по договорам лизинга – долгосрочной аренды транспорта.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Основным нашим кредитором является государственная компания «ГТЛК». Между Правительством Севастополя было заключено соглашение о поставке новых троллейбусов, автобусов и катеров. Сумма, конечно, не такая, которую вы озвучили. Задолженность на сегодняшний день – порядка 550 миллионов рублей».

Директор Департамента транспорта настаивает: имеющиеся долги сформировались по лизинговым платежам. Вину в данном вопросе чиновник возложил на пандемию коронавируса.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Сами знаете, в прошлом году общественный транспорт практически не работал, пассажиропотока было мало. Так что эти долги у нас с 2020 года. В ней ещё находится сумма задолженности по сублизингу. Раньше Департамент транспорта входил в состав Департамента городского хозяйства. Договоры на первую поставку общественного транспорта заключал Департамент городского хозяйства. После этого было подписано соглашение, и контракт был передан Департаменту транспорта».

Однако уточним: ранее в соцсетях появилось сообщение, что «Севэлектроавтотранс» участвует в нескольких судебных процессах в качестве ответчика. Озвучивалась общая сумма исков – именно 4, 5 миллиарда рублей. Редакция телеканала «НТС» проверила эту информацию в открытых источниках и убедилась в наличии множества исков, поданных в этом году различными организациями. «Севэлектротранс» через суд просят погасить долги за поставленные запчасти, топливо для автобусов, техобслуживание и прочее. Также ранее в СМИ озвучивался долг предприятия перед «Севэнергосбытом».

Разобраться с долгами «Севэлектроавтотранса» перед «Севэнергосбытом» в Правительстве города намерены до конца года, а с остальными – к середине 2022-го. Павел Иено уточнил, что вопросы энергоснабжения удастся решить за счёт перераспределения бюджетных средств.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Текущая задолженность порядка 80 миллионов за потребленную электроэнергию, есть задолженность порядка 40 миллионов за поставленный природный газ. Опять же, принимаются определенные действия. Мы планируем в течение двух недель погасить данную задолженность. Также на ближайшем заседании Правительства будет рассмотрено постановление о выделении целевой субсидии для погашения данной задолженности».

Примечательно – Павел Иено заявил, что на погашение долгов до конца этого года будет выделено около 800 миллионов рублей, что значительно превышает озвученную чиновником полную сумму долга в 550 миллионов. Озвученные суммы не стыкуются с планами по погашению долгов в 2022-м и с имеющимися в свободном доступе судебными исками о взыскании задолженностей с предприятия на сумму 4,5 миллиарда рублей.