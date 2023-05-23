Сколько готовить полуфабрикаты, чтобы избежать отравления? Ответили эксперты

Термическая обработка пищи позволяет избавить продукты от различных бактерий, а также избежать отравления. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как долго нужно готовить привычные блюда, чтобы обезопасить их.

Специалисты посоветовали запекать котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками при температуре 250–280°C в течение 20–25 минут.

Омлеты слоем не более 2,5–3 см готовятся в духовке шкафу в течение 8–10 минут при температуре 180–200°C. Запеканки с добавлением яйца стоит держать в духовки 20–30 минут при температуре 220–280°C, при этом слой должен быть не более 3–4 см. Само яйцо следует варить в течение 10 минут после закипания воды.

Эксперты отметили, что гарниры из риса и макаронных изделий нужно варить в большом объеме воды в пропорции 1:6 до полной готовности, а промывать их после приготовления не нужно.

Варить колбасные изделия, например, сосиски или сардельки, нужно в кипящей воде в течение 5 минут.

Овощи, которые потребуются для приготовления винегретов и салатов, в Роспотребнадзоре порекомендовали варить в неочищенном виде перед началом приготовления, а не накануне. При этом добавлять растительное масло или другие заправки нужно перед подачей. Хранить заправленные салаты можно не более 30 минут.