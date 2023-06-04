Сколько кваса можно выпить без вреда здоровью? Ответил диетолог

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, сколько кваса разрешено пить в течение дня.

По словам эксперта, квас — любимый многими летний напиток, который отлично утоляет жажду, но важно все же соблюдать меру. В день рекомендуется выпивать не более 200–400 мл напитка, если он приготовлен в домашних условиях: такая порция не принесет вреда здоровью.

Следует помнить, что квас — это продукт брожения, который содержит углекислый газ и вызывает вздутие живота и дискомфорт в желудке. По этой причине при некоторых заболеваниях от употребления кваса стоит воздержаться или ограничить. Например, людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта лучше от его употребления отказаться, чтобы не спровоцировать приступ гастрита или язвы.

Диетолог добавил, что промышленный квас отличается от домашнего и содержит в составе много сахара. Это повышает калорийность напитка: 26 ккал на 100 мл в традиционном квасе против 45–50 ккал в магазинных вариантах.

«Добавленный сахар провоцирует ожирение, инсулинорезистентность, разрушает зубы. Из напитка он практически моментально всасывается в кровь, вызывая резкий скачок глюкозы, что провоцирует инсулинорезистентность и повышает нагрузку на поджелудочную железу», — отметил Алексей Кабанов.

Промышленный квас не рекомендуется людям с диабетом и преддиабетом. Здоровым людям эксперт также посоветовал от него отказаться, пишет «Спорт-Эксперсс».

Диетолог напомнил, что в некоторых сортах кваса содержание алкоголя достигает 2%, поэтому от такого напитка следует воздержаться водителям и женщинам во время грудного вскармливания, чтобы не спровоцировать повышенное газообразование у младенца.

О том, как сделать квас в домашних условиях, читайте в нашей статье.