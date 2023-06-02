Сколько лука класть в котлеты, чтобы они были сочными даже на следующий день

Добавление 200-300 граммов лука на 1 килограмм котлетного фарша делает его еще более мягким, нежным и сочным.

Количество лука может варьироваться в пределах 200-250 граммов, если в фарш добавлять сырные ингредиенты.

Лук перед добавлением в мясной фарш измельчают, и допускается легкое обжаривание до приятной золотистости, что положительно отражается на вкусовых качествах фарша.

Продукт неспроста считается одним из основных ингредиентов для котлетного фарша. И ответ очевиден – котлеты остаются сочными даже на следующий день.

Соблюдение пропорций лука и фарша окажется важным, если вы заинтересованы сохранить идеальный вкус биточков.

Добавлять лук в фарш полезно перед самой обжаркой котлет. Но храните котлетный фарш с луком в холодильнике, иначе горечи не избежать.

Лук в качестве одного из компонентов рецепта встречается не только с вином, но и говяжьем, а также курином и индюшином фарше.

Этот компонент не испортит блюдо, и всегда удачно сочетается с мясными продуктами, включая котлеты.