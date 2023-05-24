Сколько редиса можно есть в день? Ответила диетолог

Редис — любимый многими продукт для легких салатов и овощных нарезок. Но сколько штук в день можно съедать?

Врач-диетолог Людмила Микитюк рассказала, что редис обязательно должен быть в питании в период сезона овоща. Редис улучшает метаболизм, насыщает организм витаминами группы В и минеральными веществами.

Тем, кто раньше не ел часто редис, эксперт порекомендовала не менять резко рацион и добавлять новый продукт в пищу в небольшом количестве. Кроме того, несмотря на всю пользу, есть овощ в большом количестве не рекомендуется даже тем, кто привык к продукту в рационе.

«Употреблять его надо умеренно, не более пяти-шести штук в день, а у кого есть проблемы с работой желудка или кишечника, кушать его надо не чаще одного раза в неделю», — отметила врач.

Диетолог добавила, что есть редис можно не всем. С осторожностью употреблять этот продукт стоит тем, у кого камни в желчном пузыре, обострение заболеваний ЖКТ, сообщает «Лайф».

«Противопоказано употреблять редис людям, у кого есть проблемы со щитовидкой. Содержащиеся в нем цианогенные гликозиды могут нанести вред щитовидной железе и привести к образованию зоба», — предупредила Людмила Микитюк.

Редис едят целиком с кожурой, поэтому овощ следует тщательно мыть и покупать только в проверенных местах, чтобы избежать попадания в организм пестицидов, которыми обрабатывают овощ.

О том, чем отличаются друг от друга редис, редька и дайкон, читайте в нашем материале.