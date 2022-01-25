Сколько севастопольцев покупает акции российских и зарубежных компаний?

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Частными инвесторами в Севастополе стали уже 18 852 человека. Это те люди, которые отнесли через брокеров деньги на биржу, и купили на них те или иные акции, облигации или доли в фондах в надежде заработать. Ну или хотя бы догнать инфляцию и защитить от нее свои сбережения. В среднем на счету у одного такого инвестора – около 154 тысяч рублей. Статистические данные на конец сентября 2021 года опубликованы на сайте Центробанка.

Ещё 188 человек отнесли деньги профессионалам – оформили договоры доверительного управления, когда профильные специалисты распоряжаются их деньгами с целью преумножить накопленное. По такой схеме люди готовы рискнуть в среднем по 394 тысяч рублей.

Чтобы узнать, что за люди скрываются за обезличенными цифрами, Центробанк провел исследование и составил портрет частного инвестора. В нём участвовали 29 крупнейших российских брокеров – фактически это вся клиентская база физлиц в России.

Вот, какой сложился портрет частного российского инвестора. Это примерно в равной степени как мужчины, так и женщины в возрасте от 35 до 50 лет. С высшим образованием (65%), чаще всего – техническим (42%). Уровень дохода – ожидаемо выше среднего (85%). Около 45% частных инвесторов состоят в браке и имеют детей (45%).

Источник: ЦБ РФ

Примечательно, что начинающие черпают знания об инвестициях в основном из Instagram, ВКонтакте, видеороликов с YouTube и каналов в Телеграме. А вот когда люди начинают ориентироваться в теме, на первый план выходят специализированные форумы и приложения для инвестиций.

В среднем, в портфеле у российского частного инвестора – 6 разновидностей ценных бумаг (инструментов).

Примерно 40% активов у мужчин и 36% у женщин – акции иностранных компаний. Больше всего их у самых массовых с точки зрения количества клиентов – у мужчин и женщин до 40 лет.

По данным ЦБ, люди добиваются неплохих результатов на бирже – в целом у 51% клиентов получается заработать. Интересно, что в течение первых шести месяцев 2021 года наименее успешной группой клиентов с точки зрения результатов были люди в возрасте до 20 лет. После 30 лет более половины всех клиентов имели положительные результаты по итогам первого полугодия 2021 года (это около 54%). Несмотря на то, что мужчины более активно торгуют, в большем объеме осуществляют маржинальные сделки (в долг), меньше интересуются инструментами коллективного инвестирования (фондами), доля мужчин с положительной доходностью немного меньше, чем женщин.

Московская биржа каждый месяц составляет так называемый народный портфель – он показывает, акциями каких российских и зарубежных компаний больше всего владеют жители нашей страны в частном порядке. Вот, что они опубликовали по итогам декабря 2021 года. Подчеркнем: это не инвестиционная рекомендация и не призыв покупать те или иные финансовые инструменты.

Самые популярные российские компании:

— Газпром (32,2%)

— Сбербанк обычные акции (16,8%)

— Норникель (12,5%)

— Лукойл (8,6%)

— Сбербанк привилегированные акции (6,2%)

— ВТБ (5,4%)

— Сургутнефтегаз привилегированные акции (5,2%)

— Магнитогорский металлургический комбинат (4,5%)

— Новолипецкий металлургический комбинат (4,4%)

— Северсталь (4,1%).

Западные компании, акции которых продаются на Мосбирже:

— AlibabaGroup(27%) – тот самый Алиэкспресс, Tmallи Taobao.

— TeslaMotors (14,2%) – наши люди верят в Илона Маска.

— Apple (12,1%)

— Baidu (9,2%) – китайский аналог Googleили Yandex.

— Boeing (6,9%)

— NVDIA (6,5%)

— VirginGalactic(6,4%) – компания Ричарда Брэнсона, занимающаяся в перспективе гражданскими полетами в космос за немалые деньги, но пока были только тестовые взлёты без клиентов.

— Microsoft(6,2%)

— Intel(5,9%)

— Facebook (5,6%).

Акционеры российских компаний, вероятно, ориентируются в основном на высокие дивиденды – в народном портфеле по большей части сосредоточены акции, которые дают двузначную годовую доходность или значительный потенциал роста. Среди иностранных активов – в основном популярные бренды «на слуху» или активно упоминаемые в соцсетях компании с сильными лидерами и оттенком романтики в работе.

Но стоит отметить, что вкладывать деньги в ценные бумаги – очень рискованно. Яркий пример – негативные новости, которые транслирует Запад в отношении России, сильно повлияли на котировки наших крупнейших компаний. Всего за месяц акции Газпрома подешевели примерно на 14%, Сбербанк – на 20%, ВТБ – на 13%, Яндекс – на 26%. Остальным компания тоже пришлось очень несладко.