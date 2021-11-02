Сколько стоит дом мечты

Заказать индивидуальный проект дома недёшево, но это единственный способ построить жильё, полностью отвечающее мечте. Не только цена отличает уникальные и типовые разработки. К реализации стандартных планов можно приступать немедленно, на подготовку проекта с нуля может уйти несколько месяцев — здесь всё зависит от масштабности и сложности идеи.

Если вы не готовы к таким вложениям времени, сил и средств, предлагаем уже готовые разработки, сгруппированные в каталоге архитектурной студии LK&Projekt по направлениям. Если сложности не пугают, подготовим индивидуальный проект дома в любом регионе России. Основатель студии архитектор Лешек Каландык за 40 лет работы завершил 1700 проектов, лучшие разработки отмечены призами международных конкурсов.

Как работает LK&Projekt

Встреча

Обсуждение проектирования дома в Москве проводит главный архитектор студии. В беседе заказчик рассказывает о своих пожеланиях, предпочтениях, особенностях будущего дома. Уточняются вопросы о функциональности, предпочтительном архитектурном стиле, приёмах и деталях, которые нравятся. Это самый важный этап, на котором от заказчика требуется только одно — дать простор своей мечте, и в деталях передать идею архитектору.

После того, как задумка начнёт обретать очертания, определяются технологии строительства, планируются инженерные системы жизнеобеспечения. После обсуждения вопросов проектирования частного дома составляется договор, утверждается план по срокам начала и завершения этапов, определяются материалы и основные строительные решения.

Выезд на объект

Стоимость проекта дома в Москве включает осмотр местности. Для подготовки решения важно оценить и тщательно взвесить особенности ландшафта, посмотреть виды на восход и заход солнца, определить наиболее перспективную для обзора панораму, впитать энергию и дух места.

Индивидуальные проекты делают мечты реальными, поэтому важно поручать работу проверенным архитектурным бюро.