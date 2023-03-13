Турция – это километры песчаного побережья, современные курортные города, восхитительная природа и разнообразие развлечений для деток и взрослых. Турция – это своеобразный рай для семейного времяпровождения, где все включено. Туристы могут окунуться в таинство древних традиций, которые прекрасно переплетаются с нынешней инфраструктурой страны и богатством современных отелей. Сколько стоит отдых в Турции ? Расскажем подробнее в этой статье.

Стоимость отпуска в разные сезоны

Стоимость проживания, питания и других услуг в турецких городах разница в соответствии с фактором сезонности.

В Турецкой Республике выделают сезоны по формам активности:

Зимние месяцы – это лучший период для отпуска в горнолыжном формате;

Лето – пик морского времяпровождения;

Осенние и весенние месяцы – это хорошее время для экскурсионных туров, оздоровительных процедур и шоппинга.

В целом старт отдыха в Турецкой Республике во много зависит от интересов туриста. За пляжным релаксом рекомендуем отправляться с мая по октябрь. Но стоит не забывать, что стоимость тура в летние месяцы будет на порядок выше, так как это время считается пиком туристического сезона. Сэкономить на стоимости путевки удастся в январе или феврале. Безусловно, поплавать в море вряд ли получится, но многие гостиницы имеют бассейны с подогревом, также можно без толп отдыхающих посетить популярные достопримечательности Турции.

Также отдохнуть по приятность стоимости можно во второй половине апреля и начале мая или в бархатный сезон.

Стоимость питания

Большинство турецких отелей предлагают туристам популярную систему питания «all inclusive». Она предполагает питание 3 раза в день (шведский стол), перекусы, алкоголь и напитки на любой вкус без ограничения. Планировать семейный отдых рекомендуем в такого рода гостиницах, чтобы дополнительно не тратить семейный бюджет на питание.

Также обращаем внимание, что курорты побережья Эгейского моря в больше степени предлагают систему питания завтрак/ужин. Поэтому при выборе тра обращайте внимание на данный аспект.

Выбираем гостиницу для отдыха с малышами

Планируя поездку с маленькими туристами, рекомендуем обращать внимание на отели kids friendly. Как правило, их можно встретить в Алании, Кемере или Бодруме. Стоимость проживания ребенка возрастом до трех лет в таких гостиницах обойдется бесплатно. А для деток от 3х до 11 лет часто предоставляют скидочные предложения. Отдых в таком отеле — это удобно, так как на его территории есть игровые зоны, профессиональные аниматоры, специальное питание для детей и т.д.

Когда стоимость летних туров в Турцию выгоднее?

Выгодно приобрести тур на летний сезон можно несколькими способами:

Воспользоваться ранним бронированием;

Подождать выгодное горящее предложение.

Прибегнуть к заблаговременному бронированию тура имеет смысл, если:

вы точно уверенны в дате отпуска;

вы желаете купить тур в конкретный отель и опасаетесь, что ближе к началу сезона свободных номеров не окажется.

Туры лучше покупать на май или июнь. В это время у европейских школьников не наступили каникулы, поэтому отдыхающих меньше, а стоимость путевок ниже. Самое недорогое, но комфортное по погодным условиям время для отпуска — это сентябрь.

Курорты Турции: где отдых дешевле?

Как и в любой туристической стране, в Турции существуют дорогие и дешевые курортные города:

К недорогим относят: Аланию, Анталию и Кемер.

Средний ценовой сегмент предлагают отельные комплексы Мармариса и Сиде.

Самые фешенебельные гостиницы расположены в Белеке и Бодруме.

Турецкое побережье манит путешественников с разных уголков мира. Главная причина — это регулярное развитие сферы туризма, приятный климат вместе с радушием местных жителей. Отпуск в Турции больше всего предпочитают сторонники беззаботного времяпровождения у моря. А сколько стоит отдых в Турции https://poedem.kz/ зависит от многих факторов, в том числе и от индивидуальных предпочтений каждого туриста.