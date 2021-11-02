Подготовка концепции

Разработка помогает определить лучшее планировочное решение и увидеть готовое здание с фасадами до того, как начнутся строительные работы.

Стоимость эскизного проекта определяется составом документации:

В упрощённый вариант входят основные рабочие чертежи без 3D визуализации.

Цена эскизного проекта дома в базовом исполнении обходится дороже, но уже включает 3D–формат, выполненный в чёрно–белой графике.

в базовом исполнении обходится дороже, но уже включает 3D–формат, выполненный в чёрно–белой графике. Стоимость эскизного проекта дома в расширенной форме включает фотореалистичную цветовую визуализацию, а также подбор фасадных материалов для использования в подготовке разработки.

Этап работы над концепцией относится к согласовываемым. В этой части в план вносятся изменения и уточнения по отдельным элементам и частям здания. Цена эскизного проекта в Москве начинается от 1400 EUR. На стоимость влияет сложность и масштабность объекта, насыщенность нестандартными деталями и решениями. Окончательный вариант утверждается для дальнейшей разработки архитектурных, конструктивных и инженерных частей.

В итоговую стоимость эскизного проекта дома включаются чертежи с детализацией размеров по всем типам поверхностей и конструкций, поэтажные планы, а также прорисовка четырёх фасадов. Визуализация представляется в нескольких ракурсах для всестороннего представления особенностей здания. Время работы над концепцией занимает до 6 недель.

Сколько стоит заказать проект дома у архитектора

Обычно стоимость проекта дома в России в стандартном варианте начинается от 1200 EUR за объект площадью 200 м2. Разумеется, это условная планка, и колебания возможны в обе стороны.

Для индивидуального проекта дома в Москве цена будет выше как минимум на порядок, и это ориентир для умеренного по сложности и насыщенности плана застройки. К созданию необычных проектов привлекаются специалисты разных профилей, для совместного творчества под руководством главного архитектора. Ландшафтные работы, обязательно сопровождающие индивидуальную разработку, также вносят свою лепту в стоимость.

Готовое здание будет полностью отвечать идее заказчика, соответствовать самым высоким требованиям к комфорту, функциональности и надёжности.