Сколько варить яйцо до идеального состояния – теперь готовим только так

Кто-то предпочитает отварные куриные яйца с жидкой серединой, а кто-то, чтобы оно было сварено до полной готовности. Знаете ли вы, как правильно варить яйца, чтобы в них остались все полезные микроэлементы и свойства? У нас есть несколько советов!

Перед тем как готовить вареные яйца, определитесь с консистенцией, которую вы хотите получить: жидкую, мягкую или полностью готовую, твердую. Здесь нужно знать приблизительное время, выделяемое на приготовление.

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Если вам скажут, что знают сколько точно нужно варить яйца – не верьте. В первую очередь все зависит от того в какой посуде вы варите яйца, сколько воды даете и обычно от самого размера яйца. Однако приблизительное время все же можно определить. В диетологии утверждают, что варить яйцо нельзя больше 8 минут, ведь затем белок теряет свои полезные свойства.

Сколько варить яйца без постоянного кипения.

Если вы отварили яйца, почистили и заметили, что желток синего цвета оно переварено. Такой продукт может даже нанести вред организму.

Какую посуду использовать для отваривания яиц

Выбирайте для варки яиц посуду с тоненькими стенами – это сэкономит время, да и сами яйца сварятся равномерно.

Американцы не варят яйца, как мы, они доводят их до кипения, накрывают крышкой и выключают огонь на плите. Через 10 минут их вынимают и очищают. У нас принято отваривать их после начала кипения.

Как отварить яйца.

Время: 6 – 7 минут

Ингредиенты:

– куриное яйцо;

– соль.

Приготовление:

Подготовьте для варки яиц небольшую кастрюлю или металлическую чашку. Наливаем воды и кладем яйцо, отправляем на огонь и ждем, пока вода закипит.

Убавляем огонь и варим в течение 2 минут. Таким методом варки у яйца останется жидкий желток и белок.

Чтобы приготовить яйцо с жидким желтком, но упругим белком – проварите яйца 4 минуты.

До полной готовности отвариваем 6 – 7 минут.

Приятного аппетита!

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