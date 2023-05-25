Сколько варить сгущенку, чтобы банка не взорвалась: хозяйкам на заметку

Вареное сгущенное молоко – любимое лакомство еще с советского детства.

Но многие хозяйки покупают уже готовый продукт, потому что бояться варить его самостоятельно: банка может взорваться.

Чтобы этого не случилось, достаточно всего лишь отвести верное время на приготовление.

Для того, чтобы самостоятельно сварить сгущенное молоко, налейте в 2-литровую кастрюлю воду и положите туда (на бок) банку с продуктом.

ВАЖНО! Банка должна быть полностью (и даже больше) покрыта жидкостью.

Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, а после того, как вода начнет закипать, уменьшите пламя, чтобы жидкость сильно не пузырилась.

Затем положите на кастрюлю крышку и варите сгущенное молоко в течение двух часов.

Если вам нужна не слишком густая консистенция, то для приготовления сладкой массы будет достаточно и полутора часов. Такую сгущенку можно смело использовать для приготовления песочных орешков.

На протяжении этого времени варки проверяйте количество воды в кастрюле.

Если поверхность банки оголится, то она точно взорвется. В итоге вместо сладкого десерта вы будете заняты генеральной уборкой кухни.