Скончался экс-футболист и тренер симферопольской «Таврии»

После продолжительной болезни скончался бывший футболист и тренер симферопольского клуба «Таврия» Валерий Петров, передает пресс-служба «ТСК-Таврия».

«После продолжительной болезни на 68-году ушел из жизни легендарный футболист, игрок и тренер симферопольской «Таврии» Валерий Павлович Петров», – говорится в сообщении.

Валерий Петров имеет звание мастера спорта СССР, является заслуженным работником физической культуры и спорта Крыма. В 1980 году в составе «Таврии» стал победителем Первой лиги СССР. Был обладателем Кубка Украины в 2010 году. Заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма. Несколько раз был главным тренером «Таврии».