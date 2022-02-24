Скончался последний участник штурма Сапун-горы и освобождения Балаклавы Борис Малько

Фото: Законодательное собрание Севастополя

23 февраля ушёл из жизни последний участник легендарного штурма Сапун-горы и освобождения Балаклавы Борис Павлович Малько, передаёт новостной портал ForPost.

В 1942 году 17-летним парнем он ушёл на фронт. Борис Павлович в составе минно-сапёрного батальона лично обезвредил 96 мин. Он прошёл путь от Моздока до Краснодара, потом освобождал Крым и Севастополь, форсировал Керченский пролив. Проявил героизм при штурме Сапун-горы. В апреле 1944-го Борис Павлович освобождал Балаклаву.

Участнику боёв за Севастополь было 96 лет. Ветеран награждён двумя орденами Отечественной войны, орденами «За мужество», «За заслуги перед Отечеством», знаком «За заслуги перед Севастополем». С 1967 года Борис Павлович жил Балаклаве.

В апреле прошлого года для ветерана провели персональный Парад Победы. Под окнами его дома прошла рота почётного караула, а Ансамбль песни и пляски Черноморского флота исполнил композиции военных лет.