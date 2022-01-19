Скорое начало реконструкции Театра имени Луначарского стало сюрпризом для многих

Фото: Алёна Назаркина

Контракт на грядущую реконструкцию Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского стал неожиданностью для театрального сообщества города и сотрудников Департамента культуры. Об этом пишет новостной портал ForPost.Напомним, речь идёт об уже подписанном контракте на немаленькую сумму – около 2 млрд рублей. Его заключила Единая дирекция капитального строительства с компанией «Смартстрой» из Москвы. В документе отмечено, что строительно-монтажные работы должны начаться летом 2022 года. А это может привести к закрытию театра аж до 2025 года.Так, администрации театра необходимую информацию сообщили уже после общественного резонанса, отмечает издание. Директора Ирину Константинову заверили: речи о реконструкции всего здания театра нет, его только модернизируют – работы затронут сцену, у учреждения культуры появится более качественное световое и звуковое оборудование.«Мы просим выполнять необходимые работы поэтапно, чтобы не останавливать театр. Допустим, мы ушли в отпуск на два месяца или поехали на гастроли — нам сделали свет. По крайней мере, так обещают», — пояснила Ирина Константинова.Она считает, что театр находится в хорошем состоянии, так что масштабная реконструкция не нужна.Интересно, что Департамент капитального строительства не предупредил об идущих торгах даже коллег из Департамента культуры. А ведь ранее предполагалось, что ремонт главного городского театра начнется только после подбора других помещений, где коллектив смог бы продолжить работу над спектаклями. Это была просьба администрации культурного учреждения. Теперь же, исходя из сроков, указанных в контракте, это нужно успеть сделать за пять месяцев. Собеседники ForPost оценили эту ситуацию скептически.Впрочем, сотрудники Департамента капитального строительства, пишет издание, дали понять, что контрактные сроки — вещь гибкая. И фактическое начало работ может не совпасть с 1 июня 2022 года. Пока сотрудники департамента занимаются разработкой научно-реставрационной документации. После получения заключения госэкспертизы и определения стоимости реставрационных работ будет принято решение о закрытии театра на ремонт.Но остается вопрос – каким образом ещё до определения перечня необходимых работ и их стоимости образовалась сумма контракта в 2 миллиарда рублей?По информации капстроя, правительство готово выплатить именно такую сумму, потому что она «соответствует программной стоимости объектов-аналогов 2017 года». Какие именно объекты в 2017 году были сочтены аналогами, в капстрое оперативно ответить не смогли, но объяснили, что стоимость может быть скорректирована. Кстати, в контракте предусмотрен аванс, «не превышающий 90%» от общей суммы.