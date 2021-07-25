СКР «Сметливый» присоединяется к празднованию Дня флота России

К празднованию – готов! Один из ветеранов морской службы, сторожевой корабль-музей «Сметливый» присоединился к торжественной встрече Дня флота. В течение последних недель личный состав СКР совместно с руководством парка «Патриот» занимались его ремонтом и покраской. Накануне корабль «поющего» проекта посетили и офицеры, проходившие на нём службу. О заключительных днях подготовки «Сметливого» к празднику – в следующем сюжете.

Ещё в пятницу прохожие могли видеть, как у минной стенки формируется одна из флотских экспозиций. Большим краном на берегу в ряд выкладывались якоря и винты кораблей, проходивших службу на Чёрном море.

СЕРГЕЙ ЛИСОВОЙ, начальник севастопольского отделения парка «Патриот» Южного военного округа Минобороны России: «Самый большой там будет 15-тонный, 1134 – проект больших противолодочных кораблей типа «Керчь». Следующий по величине – наш, «Сметливый». По 11 тонн 40 килограммов. Будут винты по 10 тонн – СКРов, которые стоят здесь, «Ладный» и «Пытливый». Ну, и меньше, меньше, меньше: подводные лодки, тральщики, БДК».

Всего на обозрение ко Дню флота выставили 16-17 винтов и столько же якорей. Попутно на «Сметливом» проходила завершающая «генеральная уборка» – невзирая на сильную жару, моряки докрашивали палубу и готовились к приёму гостей. Не так давно н а борт сторожевого корабля уже поднимались ветераны, отслужившие на нём не один год. Но и им порой некоторые факты из жизни «Сметливого» оказываются в новинку.

СЕРГЕЙ ЛИСОВОЙ, начальник севастопольского отделения парка «Патриот» Южного военного округа Минобороны России: «Тем более, что корабль претерпел изменения. Он был на модернизации в 1987-1997 год. Те люди, которые служили на нём первоначально – они об этом вообще ничего не знают. Вот вы видели герб – на нём в центре есть система МНК 300 «Кайра» по поиску атомных подводных лодок. Это такой стянутый атом. Многие заходят и: «А что это там на гербу такое?» А раньше ведь там был конёк, а ещё раньше – ракеты и вооружение артиллерийское».

В преддверие праздника «Сметливый» посетил один из ветеранов службы, капитан третьего ранга в запасе Вячеслав Геращенко. На корабле он нёс службу с 1979 по 1985 годы. Период выдался непростым – в море экипаж был практически каждый день.

ВЯЧЕСЛАВ ГЕРАЩЕНКО, командир трюмной группы сторожевого корабля «Сметливый» (1979-1985 гг.): «За эти 6 лет я отходил 4 боевых службы. Причём, первая была 8 месяцев. Мы входили в состав пятой эскадры. Занимались наблюдением и слежением за кораблями вероятного противника. За НАТОвскими.Корабль был очень ходовой. Я попал на него в 1979 году, когда он вышел из среднего ремонта. В первый день, когда вступил на палубу – она заступил в дежурство по флоту на месяц. Я детей практически не видел».

Первый год службы на флоте всегда был самым сложным для моряков – привыкнуть к жизни на корабле не так просто, особенно когда геополитическая обстановка постоянно накалялась.

ВЯЧЕСЛАВ ГЕРАЩЕНКО, командир трюмной группы сторожевого корабля «Сметливый» (1979-1985 гг.): «Тогда же нас окружали враги со всех сторон. Мы следили, в основном, за авианосцами. Неделю корабль ходит. В субботу авианосец заходит в Италию. Не знаю, чем они там занимаются. А мы стоим в дрейфе, ждём его. Постоянно двигатели работают, генераторы работают. Так вся БЧ-5. А я служил в БЧ-5».

Несение службы в БЧ-5 – всегда испытание на прочность. Большой объём физической работы, высокая ответственность и постоянный шум в отсеке – подобные условия труда по силу далеко не каждому. А в экстренных ситуациях – именно на этих людей ложится ответственность за живучесть корабля. Нет покоя даже в праздничные дни.

ВЯЧЕСЛАВ ГЕРАЩЕНКО, командир трюмной группы сторожевого корабля «Сметливый» (1979-1985 гг.): «Когда он стоит в парадном строю на рейде – всё равно случаются какие-то обводнения или что-то ещё. Я регулярно встречал в чёрном комбинезоне День ВМФ. И только вечером иногда одевал форму, белые штаны, белый китель. Это было пару раз за всю службу. Атмосфера была праздничная. Тогда было другое время. Всё было не так жёстко. Поэтому атмосфера была немного другая. Я не буду уточнять»

На срок службы Вячеслава Геращенко порой выпадали и серьёзные испытания. Один из них произошёл с «Комсомольцем Украины», когда на нём начался пожар.

ВЯЧЕСЛАВ ГЕРАЩЕНКО, командир трюмной группы сторожевого корабля «Сметливый» (1979-1985гг.): «Приходит дежурный по низам. Говорит: «Слушай, пойдём посмотрим». Посмотрели – над «Комсомольцем» дым. Мы сыграли тревогу. Командир корабля вышел, пошёл узнавать. Видим – бежит обратно. А у нас уже аварийная карта стоит внизу. И мы тушили».

Сейчас ветераны «Сметливого» активно работают в сотрудничестве с парком «Патриот», помогают наполнять экспозицию сторожевого корабля-музея. Всё для того, чтобы славная история «поющего» проекта не просто сохранилась в архивах, но и передавалась нынешним поколениям россиян, неравнодушных к истории отечественного флота.

Кирилл Попов, Александр Устич, «Севинформбюро»