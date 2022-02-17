Сквер вместо многоэтажки появится на улице Дмитрия Ульянова. Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе проспекта Юрия Гагарина, улиц Ерошенко и Дмитрия Ульянова, утвердили на заседании Правительства в четверг, 17 февраля. Документ представил директор Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, директор Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Документация по планировке территории подготовлена с целью формирования территории общего пользования, благоустроенных скверов и бульваров для жителей микрорайона. И в целях исключения уплотнительной застройки путём изъятия земельного участка, расположенного по адресу: улица Дмитрия Ульянова, 2, площадью 1 тысяча квадратных метров. Вид разрешённого использования у данного земельного участка – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами соцхозбыта».

Этим же проектом утвердили территорию под строительство котельной для историко-археологического парка у музея «Херсонес Таврический».

Напомним, борьба с уплотнительной застройкой возле домов по улице Дмитрия Ульянова велась местными жителями с 2011 года. Именно тогда Севастопольская горадминистрация и городской совет продали право на аренду участка фирме «Сезам ЛТД» за полмиллиона гривен. Предприятие собиралось построить здесь многоэтажный жилой дом, буквально втиснув его между уже существующих построек. Протесты, митинги, и судебные тяжбы с посягнувшими на территорию продолжались до 2021 года.