Сквозная аналитика — повышает эффективность интернет-рекламы

Создание идеального клиентского опыта для электронной коммерции никогда не было таким простым для интернет-магазинов. Благодаря использованию аналитики розничных запасов у вас есть много возможностей для увеличения онлайн-продаж и лояльности клиентов.

В недавнем прошлом розничным торговцам приходилось полагаться на свою интуицию, чтобы угадывать, чего хотят покупатели, и принимать ключевые бизнес-решения. Даже когда онлайн-компании начали отслеживать исторические данные о пути своих клиентов, они не знали, как систематизировать и использовать эту информацию в своих интересах.

Все меняется по мере того, как компании электронной коммерции учатся использовать самую важную информацию, которая у них есть: поведение своих существующих и потенциальных клиентов.

Поскольку онлайн-компании имеют доступ к большему количеству данных, они также могут предоставлять своим потенциальным клиентам более индивидуальный подход к работе с электронной коммерцией. От релевантной рекламы в социальных сетях до персонализированного шоппинга — возможности полны потенциала.

Персонализация и меняющиеся ожидания вашего клиента

Данные, которые пользователь генерирует при входе на ваш сайт электронной коммерции, до момента выхода из него, могут быть записаны. Сквозная аналитика здесь позволяет увидеть:

На что смотрят посетители; Если покупка совершена; Просмотр и покупательские привычки.

Преимущество использования данных для обслуживания клиентов электронной коммерции сводится к одной концепции: персонализации. Данные позволяют вам узнать своих клиентов, чтобы вы могли показывать им индивидуальные предложения и другой контент на основе их предыдущих просмотров продуктов, прошлых покупок, демографических данных и взаимодействия с контентом.

74% потребителей разочаровываются, когда контент не имеет к ним никакого отношения. Персонализация может гарантировать, что ваши предложения актуальны для каждого из ваших клиентских сегментов.

До появления этих систем большинство аналитических платформ было либо невыполнимым, либо слишком медленным, чтобы реально помочь. Теперь с облачным решением вы можете легко и быстро внедрить технологию, которая поможет вам создать идеальный опыт работы с электронной коммерцией для ваших потенциальных и существующих клиентов.

Вам больше не нужно задаваться вопросом, что ваши клиенты думают о ваших продуктах или где будущее вашей компании. С помощью аналитики данных вы можете предоставить своим клиентам персонализацию, на которую они рассчитывают.