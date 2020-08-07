Сквозное движение по улице Толстого перекроют до 7 сентября

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе с 11 августа до 7 сентября в связи с ремонтными работами на улице Льва Толстого ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Ограничения начнут действовать с 0:00 часов 11 августа на участке от улицы Руднева до улицы Ковпака. Проезд будет открыт только для транспорта спецслужб и жителей, проживающих в данном районе.

Также в пресс-службе правительства обращают внимание на изменение схемы движения некоторых транспортных маршрутов.

Маршрут №400:

Прямое направление: Монастырское шоссе, Городское шоссе, проспект Генерала Острякова, ул. Павла Силаева, ул. Хрусталева, ул. Кожанова, ул. Ковпака, ул. Льва Толстого, ул. 5-я Бастионная, Стрелецкий спуск, ул. Пожарова, проспект Юрия Гагарина, ул. Коралловая, ул. Рыбацкий причал.

Обратное направление: ул. Рыбацкий причал, ул. Коралловая, проспект Юрия Гагарина, ул. Пожарова, Стрелецкий спуск, ул. 5-я Бастионная, ул. Льва Толстого, ул. Ивана Голубца, ул. Кожанова, ул. Гоголя, ул. Хрусталева, ул. Павла Силаева, пр-кт Генерала Острякова, Городское шоссе, Монастырское шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: «ул. Льва Толстого», «ГУП «Севэлектроавтотранс», «Горгаз», «Токарева», «Гипермаркет», «Шабалина».

Обратное направление: «Гипермаркет», «ТД Авангард», «Горгаз», «ГУП Севэлектроавтотранс»

Маршрут № 5 «ул. Маринеско – пл. Нахимова»:

Прямое направление: ул. Маринеско — Фиолентовское шоссе — ул. Отрадная — ул. Шабалина — ул. Хрусталева – ул. Кожанова –ул. Ковпака -ул. Льва Толстого — ул. Пирогова — ул. 5-я Бастионная — ул. Адм. Октябрьского — ул. Б. Морская — ул. Ленина

Обратное направление: проспект Нахимова — ул. Б. Морская — ул. Адм. Октябрьского — ул. 5-я Бастионная — ул. Пирогова — ул. Льва Толстого — ул. Коммунистическая — ул. Ленинградская — ул. Ивана Голубца – ул. Кожанова – ул. Гоголя – ул. Хрусталева — ул. Шабалина – ул. Токарева –ул. Шабалина — ул. Отрадная — Фиолентовское шоссе — ул. Маринеско.

Маршрут №4 ГУП «Севэлектроавтотранс»:

ул. Горпищенко, ул. Истомина, ул. Героев Севастополя, Троллейбусный спуск (обратное направление- Красный спуск), пл. Суворова, ул. Ленина, пл. Ушакова, ул. Гоголя, ул. Хрусталева, ул. Шабалина, ул. Токарева, ул. Гидрографическая, ул. Льва Толстого, ул. Руднева, ул. Вакуленчука, проспект Октябрьской Революции, проспект Героев Сталинграда

Маршрут № 19 ГУП «Севэлектроавтотранс»:

ул. Правды, ул. Героев Сталинграда, проспект Октябрьской Революции, ул. Вакуленчука, ул. Руднева, ул. Льва Толстого, ул. Гидрографическая, ул. Токарева, ул. Шабалина, ул. Хрусталева, ул. Гоголя, ул. Ленина, Красный спуск (обратное направление – Троллейбусный спуск), ул. Портовая, ул. Вокзальная, ул. Героев Севастополя, ул. Брестская, ул. Багрия, ул. Тарутинская, проспект Победы.