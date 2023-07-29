Описание приготовления:
Приготовить скумбрию "Рыбка золотая" можно хоть к повседневному, хоть к любому праздничному столу. Блюдо получается аппетитное, сытное и очень вкусное! Подавайте рыбку самостоятельно со свежими овощами или с любым гарниром. Идеально подойдет рис или запечённый картофель. Готовится быстро и легко, а смотрится вполне эффектно! Если нет желания в домашних условиях разделывать скумбрию, то лучше приобрести готовое филе этой рыбы. В целом, таким методом можно приготовить не только скумбрию, но и любую другую любимую морскую рыбу.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Скумбрия 1 Штука
- Сок лимона 3 Ст. ложки
- Майонез 1 Ст. ложка
- Мука 1 Ст. ложка
- Яйцо 2 Штуки
- Сыр 100 Грамм
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Перец и соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
282 ккал
Калорийность
12 г
Белки
23 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Скумбрия "Рыбка золотая"»
Подготовьте все ингредиенты.
Рыбу очистите, удалив внутренности, хорошо промойте, разрежьте вдоль хребта пополам, разделите на две части и удалите хребет и все косточки.
Полейте готовое филе лимонным соком, посыпьте солью и молотым перцем.
Соедините яйца, майонез и муку. Добавьте соль по вкусу, взбейте, добавьте тёртый мелко сыр и перемешайте. Кляр готов.
Обмокните рыбное филе в кляр с двух сторон.
Разогрейте сковороду с маслом, выложите рыбу и жарьте на умеренном огне с двух сторон до аппетитной золотистой корочки.
Скумбрия "Рыбка золотая" готова. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Жарить скумбрию нужно обязательно на сковороде с антипригарным покрытием. Так рыба не прилипнет к дну сковороды, ее легко можно будет перевернуть на другую сторону, а вид от кляра выйдет аппетитный и с золотистой корочкой.