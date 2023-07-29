Описание приготовления:

Приготовить скумбрию "Рыбка золотая" можно хоть к повседневному, хоть к любому праздничному столу. Блюдо получается аппетитное, сытное и очень вкусное! Подавайте рыбку самостоятельно со свежими овощами или с любым гарниром. Идеально подойдет рис или запечённый картофель. Готовится быстро и легко, а смотрится вполне эффектно! Если нет желания в домашних условиях разделывать скумбрию, то лучше приобрести готовое филе этой рыбы. В целом, таким методом можно приготовить не только скумбрию, но и любую другую любимую морскую рыбу.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Скумбрия 1 Штука

Сок лимона 3 Ст. ложки

Майонез 1 Ст. ложка

Мука 1 Ст. ложка

Яйцо 2 Штуки

Сыр 100 Грамм

Растительное масло 30 Миллилитров

Перец и соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

282 ккал

Калорийность

12 г

Белки

23 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Скумбрия "Рыбка золотая"»

Подготовьте все ингредиенты.

Рыбу очистите, удалив внутренности, хорошо промойте, разрежьте вдоль хребта пополам, разделите на две части и удалите хребет и все косточки.

Полейте готовое филе лимонным соком, посыпьте солью и молотым перцем.

Соедините яйца, майонез и муку. Добавьте соль по вкусу, взбейте, добавьте тёртый мелко сыр и перемешайте. Кляр готов.

Обмокните рыбное филе в кляр с двух сторон.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите рыбу и жарьте на умеренном огне с двух сторон до аппетитной золотистой корочки.

Скумбрия "Рыбка золотая" готова. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Жарить скумбрию нужно обязательно на сковороде с антипригарным покрытием. Так рыба не прилипнет к дну сковороды, ее легко можно будет перевернуть на другую сторону, а вид от кляра выйдет аппетитный и с золотистой корочкой.