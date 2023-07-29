Скумбрия «Рыбка золотая»

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Описание приготовления:

Приготовить скумбрию "Рыбка золотая" можно хоть к повседневному, хоть к любому праздничному столу. Блюдо получается аппетитное, сытное и очень вкусное! Подавайте рыбку самостоятельно со свежими овощами или с любым гарниром. Идеально подойдет рис или запечённый картофель. Готовится быстро и легко, а смотрится вполне эффектно! Если нет желания в домашних условиях разделывать скумбрию, то лучше приобрести готовое филе этой рыбы. В целом, таким методом можно приготовить не только скумбрию, но и любую другую любимую морскую рыбу.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Скумбрия Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Скумбрия 1 Штука
  • Сок лимона 3 Ст. ложки
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Яйцо 2 Штуки
  • Сыр 100 Грамм
  • Растительное масло 30 Миллилитров
  • Перец и соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

282 ккал

Калорийность

12 г

Белки

23 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Скумбрия "Рыбка золотая"»

Скумбрия "Рыбка золотая"

Подготовьте все ингредиенты.

Скумбрия "Рыбка золотая"

Рыбу очистите, удалив внутренности, хорошо промойте, разрежьте вдоль хребта пополам, разделите на две части и удалите хребет и все косточки.

Скумбрия "Рыбка золотая"

Полейте готовое филе лимонным соком, посыпьте солью и молотым перцем.

Скумбрия "Рыбка золотая"

Соедините яйца, майонез и муку. Добавьте соль по вкусу, взбейте, добавьте тёртый мелко сыр и перемешайте. Кляр готов.

Скумбрия "Рыбка золотая"

Обмокните рыбное филе в кляр с двух сторон.

Скумбрия "Рыбка золотая"

Разогрейте сковороду с маслом, выложите рыбу и жарьте на умеренном огне с двух сторон до аппетитной золотистой корочки.

Скумбрия "Рыбка золотая"

Скумбрия "Рыбка золотая" готова. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Жарить скумбрию нужно обязательно на сковороде с антипригарным покрытием. Так рыба не прилипнет к дну сковороды, ее легко можно будет перевернуть на другую сторону, а вид от кляра выйдет аппетитный и с золотистой корочкой.

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