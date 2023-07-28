Слабосоленая семга – это невероятно вкусная закуска для ваших праздников или домашнего стола. Красную рыбу можно подавать самостоятельно, дополнив дольками лимона, или использовать в приготовлении бутербродов. Забирайте подборку для приготовления слабосоленой семги из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фото.

Быстрая слабосоленая семга в домашних условиях

Быстрая слабосоленая семга в домашних условиях – отличный вариант для ваших праздников, вкусных завтраков или перекусов. Для приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и своих близких!

Ингредиенты –+4 порц.

Семга 450 гр.

Соль морская ¼ ст.

Перец розовый по вкусу

Сахар-песок ¼ ст.

Шаги 12 ч.

Слабосоленая семга легко и быстро готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты из списка. Также нам понадобится пищевая пленка и марля. Подготовим рыбу. Если хотите, можете удалить жирную часть филе, но можно оставить и так. Пинцетом удаляем косточки. Затем рыбу промываем и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Соединяем соль и сахар между собой. Филе посыпаем измельченным розовым перцем. Дальше рыбу хорошенько обваливаем в смеси из соли и сахара. Укутываем подготовленную семгу в марлю и кладем на блюдо. Плотно обматываем пищевой пленкой и придавливаем небольшим грузом – около 700-1000 грамм. Убираем в холодильник на 12 часов. Быстрая слабосоленая семга в домашних условиях готова. Угощайтесь!

Малосольная семга с солью и сахаром

Малосольная семга с солью и сахаром получается невероятно сочной и аппетитной. Она отлично подойдет для праздничных бутербродов и других закусок. Засолить красную рыбу в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 12 часов.

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Семга очищенная – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок рыбы, промываем ее и очищаем от кожуры.

Шаг 2. Срезаем плавники и делим рыбу на филе.

Шаг 3. Рыбные ребра можно также оставить и засолить.

Шаг 4. Аккуратно достаем все косточки. Удобно это делать пинцетом.

Шаг 5. Кожицу можно оставить, так филе сохранит привлекательную форму.

Шаг 6. Вымешиваем в глубокой стеклянной емкости соль с сахаром. Обваливаем подготовленную рыбу.

Шаг 7. Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 12 часов. Время засолки может достигать до 36 часов, зависит от размера рыбных кусков.

Шаг 8. Во время соления выделяется жидкость, ее необходимо слить.

Шаг 9. Дальше рыбу можно хранить в чистом стеклянном контейнере, а перед подачей разделить на ломтики.

Шаг 10. Малосольная семга с солью и сахаром готова. Можно пробовать!

Слабосоленая семга с водкой

Слабосоленая семга с водкой – это интересный и вкусный способ приготовления красной рыбы в домашних условиях. Такое угощение разнообразит ваш стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 12 часов.

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Филе семги – 0,7 кг.

Сахар – 4 ч.л.

Соль морская – 3 ч.л.

Водка – 50 мл.

Лимон – 1 шт.

Укроп – 0,5 пучка.

Петрушка – 0,5 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе семги отделяем от кожицы и режем на части.

Шаг 2. Мелко рубим ножом укроп и петрушку.

Шаг 3. Соединяем соль с сахаром и перемешиваем.

Шаг 4. Отмеряем рюмку водки.

Шаг 5. Подготовленную рыбу режем на порционные ломтики.

Шаг 6. Дно формы посыпаем солью и зеленью.

Шаг 7. Слоями выкладываем сюда рыбу, снова посыпаем солью с сахаром и зеленью. Поливаем водкой и соком лимона.

Шаг 8. Закрываем крышкой и убираем рыбу в холодильник на ночь.

Шаг 9. Слабосоленая семга с водкой готова. Подавайте вкуснейшую закуску к столу!

Малосольная семга с коньяком

Малосольная семга с коньяком порадует вас насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Готовую красную рыбу можно подавать в качестве праздничной закуски или есть просто так. Приготовить ее в домашних условиях сможет каждый. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 15 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Семга – 1 кг.

Соль морская – 1,5 ст.л.

Сахар – 1,5 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Коньяк – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем рыбу и делим ее на филе. С помощью пинцета можно удалить косточки.

Шаг 2. Перемешиваем сахар с морской солью.

Шаг 3. Рыбу кладем в удобную емкость и посыпаем смесью из соли и сахара.

Шаг 4. Так же посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 5. Дополняем кусочками лаврового листа и поливаем коньяком.

Шаг 6. Сверху устанавливаем груз и убираем заготовку в холодильник для соления. Примерно на одни сутки.

Шаг 7. Малосольная семга с коньяком готова. Делите на тонкие ломтики и подавайте к столу!

Слабосоленая семга с лимоном

Слабосоленая семга с лимоном – насыщенное по вкусу и ароматное угощение. Такую рыбу можно подавать в качестве праздничной закуски или есть просто так. Приготовить ее в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Семга – 1 кг.

Лимон – 1 шт.

Соль – 100 гр.

Сахар – 10 гр.

Специи – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты для засолки красной рыбы.

Шаг 2. Лимон промываем и режем на тонкие полукольца.

Шаг 3. Рыбу разделяем на филе и удаляем косточки с помощью пинцета.

Шаг 4. Смешиваем соль с сахаром. Половину смеси высыпаем в форму. Кладем сюда рыбные кусочки.

Шаг 5. По желанию можно использовать ароматные специи. Например, тимьян и розмарин.

Шаг 6. Засыпаем рыбу оставшейся смесью. Дополняем специями и дольками лимона. Убираем заготовку на 2 часа в холодильник. Перед подачей промываем рыбу от специй.

Шаг 7. Слабосоленая семга с лимоном готова. Угощайтесь!

Семга слабосолёная в апельсиновом соке

Семга слабосоленая в апельсиновом соке получается невероятно сочной и ароматной. Она отлично подойдет для праздничных бутербродов и других закусок. Засолить красную рыбу в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Филе семги – 1 кг.

Апельсин – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Травы прованские – по вкусу.

Перец чили – 1 щепотка.

Укроп – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим филе красной рыбы. С помощью пинцета нужно удалить косточки.

Шаг 2. Соль перемешиваем с сахаром и сушеными специями из списка. Апельсин разделяем пополам.

Шаг 3. Рыбное филе делим на два пласта и кладем их в контейнеры. Семгу обязательно натираем сухой смесью с двух сторон.

Шаг 4. Поливаем рыбные куски отжатым апельсиновым соком.

Шаг 5. Дополняем рыбу дольками апельсина и измельченным укропом.

Шаг 6. Убираем на сутки в холодильник. Через сутки переворачиваем и снова отправляем в холодильник.

Шаг 7. Семга слабосоленая в апельсиновом соке готова. Подавайте к столу, нарезав тонкими ломтиками.

Малосольная семга с луком

Малосольная семга с луком – это яркий и вкусный способ приготовления красной рыбы в домашних условиях. Такое угощение станет любимой закуской на вашем столе. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Семга – 2 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Перец черный горошек – 15 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Лист лавровый – 5 шт.

Масло растительное – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отделяем рыбное филе, удаляем косточки с помощью пинцета.

Шаг 2. Дальше подготовленное филе режем на небольшие ломтики.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 4. Соединяем горошины черного перца, гвоздику и лавровые листья. Перемалываем их до мелкой крошки.

Шаг 5. В контейнер кладем рыбу, лук и специи.

Шаг 6. Дополняем солью, сахаром и поливаем растительным маслом. Хорошенько перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем мариноваться на 40 минут.

Шаг 7. Малосольная семга с луком готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Как солить семгу с растительным маслом

Как солить семгу с растительным маслом, рассказываем в пошаговом рецепте с фотографиями. Приготовленная таким способом красная рыба получается очень сочной и яркой по вкусу. Ее можно добавлять в различные закуски или есть просто так. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 14 часов

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе семги – 400 гр.

Чеснок – 2 головки.

Масло растительное – 1,5 ст.

Укроп сушеный – 5 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты. Выбираем подходящий кусок рыбного филе.

Шаг 2. Дальше семгу режем тонкими пластинками, при необходимости, очищаем ее.

Шаг 3. Мелко рубим очищенный от шелухи чеснок.

Шаг 4. В глубокую миску кладем несколько кусков рыбы. Посыпаем солью, перцем, сушеным укропом и измельченным чесноком.

Шаг 5. Повторяем слои и заполняем всю миску. Убираем в холодильник на 2 часа.

Шаг 6. Заливаем заготовку растительным маслом.

Шаг 7. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 12 часов до полной готовности.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как солить семгу с растительным маслом. Обязательно попробуйте!

Слабосоленая семга с медом

Слабосоленая семга с медом – это оригинальный способ приготовления аппетитной красной рыбы. Продукт выйдет насыщенным по вкусу и ароматным. Его можно подавать как отдельную холодную закуску или использовать в приготовлении салатов, бутербродов. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 6 часов 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Семга – 0,5 кг.

Соль мелкая – 1,5 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим жидкий мед и мелкую соль.

Шаг 2. Выберем подходящий кусок семги. Можно взять хвостовую часть.

Шаг 3. Соединяем мед с солью и тщательно вымешиваем смесь.

Шаг 4. Аккуратно разделываем рыбу. При необходимости, удаляем косточки пинцетом.

Шаг 5. Хорошенько обмазываем медовой смесью мякоть рыбы, а затем кожицу. Складываем рыбный кусок.

Шаг 6. Заворачиваем заготовку в марлю и убираем в холодильник на 6 часов.

Шаг 7. Слабосоленая семга с медом готова. Нарезайте ломтиками и подавайте к столу!

Соленая семга в рассоле с приправами

Соленая семга в рассоле с приправами получается невероятно аппетитной и ароматной. Она идеально подойдет для бутербродов, салатов и других закусок. Засолить красную рыбу в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Семга – 0,5 кг.

Вода – 0,5 л.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Перец черный горошек – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соль соединяем с сахаром в кастрюле, заливаем водой и доводим до кипения. Затем даем остыть до комнатной температуры.

Шаг 2. Рыбу разделяем на филе и освобождаем от косточек.

Шаг 3. Дальше подготовленную семгу режем на небольшие ломтики.

Шаг 4. Выкладываем рыбные кусочки в контейнер.

Шаг 5. Дополняем горошинами перца и заливаем остывшим рассолом.

Шаг 6. Убираем заготовку в холодильник на 2-3 часа, затем рассол сливаем и поливаем растительным маслом.

Шаг 7. Соленая семга в рассоле с приправами готова. Подавайте к столу и угощайтесь!