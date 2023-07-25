Сладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к празднику

Давно хотели попробовать своими руками приготовить домашнюю наливку? Самое время экспериментировать!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Предлагаем попробовать вишневую наливку, которую очень легко готовить, а наслаждаться вкусом будете всей семьей.

Читайте также Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты

Вишневая наливка, или как ее еще называют — вишняк, вкусный алкогольный напиток к праздничному столу или посиделкам с друзьями или родными.

Рецепт вишневой наливки с водкой

Время: 7 – 10 дней

7 – 10 дней Порции: 1 – 2

Ингредиенты:

– 1,8 – 2 килограмма вишен с косточками;

– 1,5 литра водки;

– 500 граммов сахара.

Приготовление:

Выкладываем вишни в банке или две, в зависимости от массы.

Заливаем ягоды водкой. Закрываем крышкой.

Ставим настаиваться вишняк на самое солнечное место. Вишня должна купаться не только в водке, но и в солнечных лучах. В зависимости от погоды она будет настаиваться примерно 5 – 7 дней.

Когда ягоды отдадут жидкости весь цвет и станет насыщенно рубиновой, пора их процеживать. В отдельной миске у нас теперь будет алкогольная жидкость, а вишни (отжимать их не нужно) засыпаем сахаром и снова ставим на солнце.

Когда сахар под действием тепла на солнце полностью растает (примерно 2 – 3 дня), сливаем сладкую жидкость до первой – крепкой. Соединившись, они образуют ту самую вишневую наливку.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить простой бисквитный торт с вишнями.