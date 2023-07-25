Рецепты Сладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к празднику По Admin - 25 июля, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Давно хотели попробовать своими руками приготовить домашнюю наливку? Самое время экспериментировать! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Предлагаем попробовать вишневую наливку, которую очень легко готовить, а наслаждаться вкусом будете всей семьей. Читайте также Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты Вишневая наливка, или как ее еще называют — вишняк, вкусный алкогольный напиток к праздничному столу или посиделкам с друзьями или родными. Рецепт вишневой наливки с водкой Время: 7 – 10 дней Порции: 1 – 2 Ингредиенты: – 1,8 – 2 килограмма вишен с косточками; – 1,5 литра водки; – 500 граммов сахара. Приготовление: Выкладываем вишни в банке или две, в зависимости от массы. Заливаем ягоды водкой. Закрываем крышкой. Ставим настаиваться вишняк на самое солнечное место. Вишня должна купаться не только в водке, но и в солнечных лучах. В зависимости от погоды она будет настаиваться примерно 5 – 7 дней. Когда ягоды отдадут жидкости весь цвет и станет насыщенно рубиновой, пора их процеживать. В отдельной миске у нас теперь будет алкогольная жидкость, а вишни (отжимать их не нужно) засыпаем сахаром и снова ставим на солнце. Когда сахар под действием тепла на солнце полностью растает (примерно 2 – 3 дня), сливаем сладкую жидкость до первой – крепкой. Соединившись, они образуют ту самую вишневую наливку. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить простой бисквитный торт с вишнями. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Теперь готовим только такие: рецепт бельгийских вафель из кабачковПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретСезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецептВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремом