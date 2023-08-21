Рецепты Сладкая и пьянка – рецепт домашней калгановки к любому празднику По Admin - 21 августа, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Среди известных домашних наливок одной из самых популярных является калгановка. Ее легко приготовить дома, а хранить можно всю зиму. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Калгановка – популярный алкогольный напиток, который часто можно встретить в кабаке или за домашним застольем. Калгановку готовят из корней калгана. Можно использовать уже готовую смесь «Калгановка», но вкус может отличаться от желаемого. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Наливку можно хранить в течение длительного времени в темновом и прохладном месте. Рецепт калгановки Время: несколько месяцев Ингредиенты: – 1 литр водки или самогонки; – 1,5 – 3 чайные ложки сушеного корня калгана; – 1 – 2 чайные ложки сушеного корня солодки; – 5 штук кофейных зерен; – цедра половины или целого апельсина (лучше свежего); – 0,5 чайной ложки дубовой прививки любого обжаривания. Приготовление: К домашней самогонке или водке добавляем цедру апельсина. Измельчаем, или мелеем корень калгана, сладкую, щепу и кофе. Засыпаем эту смесь в хлопковый мешочек или чайный пакетик, хорошо закручиваем и отправляем в банку. Настаивать калгановку можно от нескольких дней до месяца с периодическим взбалтыванием содержимого. В течение настаивания пробуйте, и по вкусу внесите коррективы в рецепт. В результате вы получите напиток благородного коньячного цвета с приятным ароматом и вкусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить огурцы с медом на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеДоступный вариант из сезонных продуктов: летний легкий бульонВареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пивуМаринованные шампиньоны за несколько часов – к столу или на закруткуЧто приготовить на Ивана Купала: обрядовые блюда наших предков