Сладкая и пьянка – рецепт домашней калгановки к любому празднику

Среди известных домашних наливок одной из самых популярных является калгановка. Ее легко приготовить дома, а хранить можно всю зиму.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Калгановка – популярный алкогольный напиток, который часто можно встретить в кабаке или за домашним застольем. Калгановку готовят из корней калгана. Можно использовать уже готовую смесь «Калгановка», но вкус может отличаться от желаемого.

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Наливку можно хранить в течение длительного времени в темновом и прохладном месте.

Рецепт калгановки

Время: несколько месяцев

Ингредиенты:

– 1 литр водки или самогонки;

– 1,5 – 3 чайные ложки сушеного корня калгана;

– 1 – 2 чайные ложки сушеного корня солодки;

– 5 штук кофейных зерен;

– цедра половины или целого апельсина (лучше свежего);

– 0,5 чайной ложки дубовой прививки любого обжаривания.

Приготовление:

К домашней самогонке или водке добавляем цедру апельсина.

Измельчаем, или мелеем корень калгана, сладкую, щепу и кофе. Засыпаем эту смесь в хлопковый мешочек или чайный пакетик, хорошо закручиваем и отправляем в банку.

Настаивать калгановку можно от нескольких дней до месяца с периодическим взбалтыванием содержимого.

В течение настаивания пробуйте, и по вкусу внесите коррективы в рецепт.

В результате вы получите напиток благородного коньячного цвета с приятным ароматом и вкусом.

Приятного аппетита!

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