Сладкая каша из тыквы на завтрак: рецепт из детства

Когда надоели обычные молочные каши, разнообразьте блюдо тыквой.
В ней содержатся антиоксиданты, большое количество каротина (даже в моркови меньше), витамин В, РР и другие элементы.
Для полезного и вкусного завтрака вам понадобится:
- полтора килограмма уже почищенной тыквы;
- 2,5 стакана рисовой или пшенной крупы;
- 1 стакан сахарного песка;
- ½ литра молока;
- 1 чайная ложка поваренной соли.
Указанного количества продуктов хватит на 5-литровую кастрюлю каши.
Порежьте тыкву мелкими кубиками (например, 2х2 сантиметра) и положите в емкость для готовки.
Затем налейте воды столько, чтобы она просто покрывала кусочки – больше не требуется.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите до тех пор, пока тыква не станет мягкой.
Переберите и хорошенько промойте крупу, а затем добавьте ее к тыкве.
Туда же влейте молоко и перемешайте все ингредиенты.
Можно немного увеличить интенсивность огня.
Когда масса разварится, всыпьте в нее соль с сахарным песком и снова перемешайте.
После готовности измельчите тыкву в каше (можно использовать толкушку).
При подаче можно добавить небольшой кусочек сливочного масла высокой жирности.