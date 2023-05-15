Сладкая каша из тыквы на завтрак: рецепт из детства

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Когда надоели обычные молочные каши, разнообразьте блюдо тыквой.

В ней содержатся антиоксиданты, большое количество каротина (даже в моркови меньше), витамин В, РР и другие элементы.

Для полезного и вкусного завтрака вам понадобится:

  • полтора килограмма уже почищенной тыквы;
  • 2,5 стакана рисовой или пшенной крупы;
  • 1 стакан сахарного песка;
  • ½ литра молока;
  • 1 чайная ложка поваренной соли.

Указанного количества продуктов хватит на 5-литровую кастрюлю каши.

Порежьте тыкву мелкими кубиками (например, 2х2 сантиметра) и положите в емкость для готовки.

Затем налейте воды столько, чтобы она просто покрывала кусочки – больше не требуется.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите до тех пор, пока тыква не станет мягкой.

Переберите и хорошенько промойте крупу, а затем добавьте ее к тыкве. 

Туда же влейте молоко и перемешайте все ингредиенты.

Можно немного увеличить интенсивность огня. 

Когда масса разварится, всыпьте в нее соль с сахарным песком и снова перемешайте.

После готовности измельчите тыкву в каше (можно использовать толкушку).

При подаче можно добавить небольшой кусочек сливочного масла высокой жирности.

 

 

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