Сладкая каша из тыквы на завтрак: рецепт из детства

Когда надоели обычные молочные каши, разнообразьте блюдо тыквой.

В ней содержатся антиоксиданты, большое количество каротина (даже в моркови меньше), витамин В, РР и другие элементы.

Для полезного и вкусного завтрака вам понадобится:

полтора килограмма уже почищенной тыквы;

2,5 стакана рисовой или пшенной крупы;

1 стакан сахарного песка;

½ литра молока;

1 чайная ложка поваренной соли.

Указанного количества продуктов хватит на 5-литровую кастрюлю каши.

Порежьте тыкву мелкими кубиками (например, 2х2 сантиметра) и положите в емкость для готовки.

Затем налейте воды столько, чтобы она просто покрывала кусочки – больше не требуется.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите до тех пор, пока тыква не станет мягкой.

Переберите и хорошенько промойте крупу, а затем добавьте ее к тыкве.

Туда же влейте молоко и перемешайте все ингредиенты.

Можно немного увеличить интенсивность огня.

Когда масса разварится, всыпьте в нее соль с сахарным песком и снова перемешайте.

После готовности измельчите тыкву в каше (можно использовать толкушку).

При подаче можно добавить небольшой кусочек сливочного масла высокой жирности.