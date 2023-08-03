Описание приготовления:
Приготовить сладкие булочки "Бухти" можно с джемом или любым вареньем, главное, чтобы оно было густым. Я предлагаю вам классический вариант. Когда булочки остынут, их можно заморозить и при необходимости потом разморозить и подогреть. Они будут как свежеиспечённые! Можно разрезать булочки вдоль на 2-3 части и подрумянить в тостере, получатся чудесные сладкие тосты для завтрака. А как же хороши ароматные свежие булочки просто со свежезаваренным горячим чаем, кофе или стаканом холодного молока. Устоять невозможно! Булочки нежные, пышные и невероятно воздушные, непременно попробуйте!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Булочки
Состав / Ингредиенты:
- Мука 500-550 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров (тёплое + 1 ст.л. для смазывания)
- Дрожжи сухие активные 8 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Яйцо 2 Штуки (+ 1 для смазывания)
- Масло сливочное 80 Грамм (растопленное)
Количество порций 12
Калорийность
302 ккал
Калорийность
6 г
Белки
9 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сладкие булочки "Бухти"»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут.
Влейте взбитые отдельно яйца с ванильным сахаром и солью.
Влейте растопленное сливочное масло.
Частями добавьте муку.
Вымешивайте тесто не менее 5 минут. Готовое тесто нелипкое, эластичное и мягкое. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа.
Тесто должно увеличиться в 2-3 раза.
Разделите тесто на 12 частей, сформируйте каждый кусочек в виде шарика и выложите в смазанную маслом жаропрочную форму на некотором расстоянии друг от друга.
Накройте заготовки полотенцем и оставьте на 40 минут. Перед выпеканием смажьте выпечку взбитым яйцом с 1 ст.л. молока.
Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 30 минут.
Сладкие булочки "Бухти" готовы. Дайте им немного остыть и можно заваривать чай. Приятного аппетита!