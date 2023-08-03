Описание приготовления:

Приготовить сладкие булочки "Бухти" можно с джемом или любым вареньем, главное, чтобы оно было густым. Я предлагаю вам классический вариант. Когда булочки остынут, их можно заморозить и при необходимости потом разморозить и подогреть. Они будут как свежеиспечённые! Можно разрезать булочки вдоль на 2-3 части и подрумянить в тостере, получатся чудесные сладкие тосты для завтрака. А как же хороши ароматные свежие булочки просто со свежезаваренным горячим чаем, кофе или стаканом холодного молока. Устоять невозможно! Булочки нежные, пышные и невероятно воздушные, непременно попробуйте!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Булочки

Состав / Ингредиенты:

Мука 500-550 Грамм

Молоко 200 Миллилитров (тёплое + 1 ст.л. для смазывания)

Дрожжи сухие активные 8 Грамм

Сахар 100 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Ванильный сахар 10 Грамм

Яйцо 2 Штуки (+ 1 для смазывания)

Масло сливочное 80 Грамм (растопленное)

Количество порций 12

Калорийность

302 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкие булочки "Бухти"»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут.

Влейте взбитые отдельно яйца с ванильным сахаром и солью.

Влейте растопленное сливочное масло.

Частями добавьте муку.

Вымешивайте тесто не менее 5 минут. Готовое тесто нелипкое, эластичное и мягкое. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1-1,5 часа.

Тесто должно увеличиться в 2-3 раза.

Разделите тесто на 12 частей, сформируйте каждый кусочек в виде шарика и выложите в смазанную маслом жаропрочную форму на некотором расстоянии друг от друга.

Накройте заготовки полотенцем и оставьте на 40 минут. Перед выпеканием смажьте выпечку взбитым яйцом с 1 ст.л. молока.

Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 30 минут.

Сладкие булочки "Бухти" готовы. Дайте им немного остыть и можно заваривать чай. Приятного аппетита!