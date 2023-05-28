Описание приготовления:

Этот рецепт выручит вас, когда хочется сладкого, а его нет. Корицу можно заменить на ваниль или другую любимую специю или даже смесь специй. Чипсы очень быстро готовятся, поэтому следите. Мы предпочитаем более золотистые, вы ориентируйтесь на свой вкус.

Основной ингредиент: Лаваш

Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Лаваш тонкий 1 Штука

Корица 1/2 Чайных ложки

Сахарная пудра 2 Ст. ложки

Сок лимона 1 Чайная ложка

Вода 1 Ст. ложка

Количество порций 3

Калорийность

261 ккал

Калорийность

6 г

Белки

1 г

Жиры

57 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкие чипсы из лаваша»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сладких чипсов из лаваша.

Сахарную пудру смешайте с молотой корицей.

Все смешайте с водой и лимонным соком до однородности.

Смажьте поверхность лаваша сладкой массой.

Порежьте лаваш на кусочки и разложите на противень застеленный пергаментом.

Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте в течение 5-6 минут при температуре 180 градусов. Остудите и подавайте чипсы на стол.

Приятного аппетита!