Рецепты Сладкие консервированные огурцы – идеальный вариант закрутки на зиму По Admin - 15 августа, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Безусловно существует множество рецептов зимней консервации из огурцов, но этот действительно особенный. Только представьте: хрустящие, умеренно сладковатые огурчики с легкими пикантными нотками. Захотелось попробовать? Ну-ка готовить! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сладкие огурцы на зиму – интересный и вкусный вариант традиционной закуски. Их подают как к обычному картофелю, так и к рыбе или мясу. Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут Количество ингредиентов выше рассчитано на литровую банку, но можно готовить и меньшие порции. Сохраните рецепт и пользуйтесь им регулярно – они очень вкусны. Рецепт сладких консервированных огурцов на зиму Время: 2 часа Порции: 1 – 2 Ингредиенты: – 800 граммов огурцов; – 3 ложки 9% уксуса; – 3 ложки сахара; – 1 ложка соли; – 800 граммов воды; – 2 листика вишни; – 10 граммов петрушки; – 10 граммов укропа; – 1 лавровый лист; – чеснок; – 5 горошин черного перца. Приготовление: Тщательно моем огурцы и заливаем водой на 1 час. Не забываем подготовить остальные ингредиенты: помыть и просушить на бумажном полотенце. Выкладываем чеснок, зелень, листья и перец горошком на дно банки. Плотно выкладываем огурцы и заливаем их кипяченой водой, чтобы жидкость доходила до «плечиков» банки. Накрываем крышкой и даем постоять 15 минут. Сливаем воду в сотейник, добавляем сахар и соль. Доводим до кипения и выключаем огонь. Вливаем уксус и снова заливаем банки по «плечикам». Закрываем все крышками, переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного охлаждения. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить огурцы с медом на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пивуМаринованные шампиньоны за несколько часов – к столу или на закруткуОт такой закуски не устоит никто: праздничный рецепт для Иванов и ИванокИменно так его когда-то готовили: нежинский салат из огурцов – рецепт на зимуРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусно