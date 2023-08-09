Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

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Описание приготовления:

После срывания огурцам нужно полежать не менее суток. Затем огурцы необходимо тщательно вымыть и залить холодной водой. Дайте постоять огурцам в воде в течение 6 часов. Хранить такие огурцы нужно в сухом, темном и прохладном месте, лучше всего в подвале.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1.5 Литра
  • Сахар 3 Чайных ложки
  • Соль 5 Чайных ложек
  • Уксус 5 Чайных ложек (30%)
  • Морковь 30 Грамм
  • Лавровый лист 4 Штуки
  • Перец черный горошком 6 Штук
  • Зелень 1 Пучок (зонтик укропа, хрен, лист вишни, смородины)
  • Огурцы 1.5 Килограмма

Количество порций 1

Калорийность

32 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкие огурцы на зиму без стерилизации»

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сладких огурцов на зиму без стерилизации.

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

В стерилизованную банку выложите вымытую зелень и укроп. Добавьте перец и порезанный чеснок.

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

У огурцов отрежьте кончики. Огурцы плотно выложите в банку, добавьте дольки моркови и выложите сверху зелень.

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

Залейте банки с огурцами до самого верха кипятком и прикройте крышками. Оставьте их на 15 минут.

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

Слейте жидкость с огурцов в кастрюлю.

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

Всыпьте в рассол сахар и соль. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите все в течение 2 минут, влейте уксус и снимите с огня.

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

Кипящим рассолом залейте банки с огурцами, потно закройте прокипяченными крышками и укутайте до полного остывания. После этого уберите на хранение.

Сладкие огурцы на зиму без стерилизации

Хороших заготовок!

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