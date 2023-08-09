Описание приготовления:
После срывания огурцам нужно полежать не менее суток. Затем огурцы необходимо тщательно вымыть и залить холодной водой. Дайте постоять огурцам в воде в течение 6 часов. Хранить такие огурцы нужно в сухом, темном и прохладном месте, лучше всего в подвале.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Консервация
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1.5 Литра
- Сахар 3 Чайных ложки
- Соль 5 Чайных ложек
- Уксус 5 Чайных ложек (30%)
- Морковь 30 Грамм
- Лавровый лист 4 Штуки
- Перец черный горошком 6 Штук
- Зелень 1 Пучок (зонтик укропа, хрен, лист вишни, смородины)
- Огурцы 1.5 Килограмма
Количество порций 1
Калорийность
32 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сладкие огурцы на зиму без стерилизации»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сладких огурцов на зиму без стерилизации.
В стерилизованную банку выложите вымытую зелень и укроп. Добавьте перец и порезанный чеснок.
У огурцов отрежьте кончики. Огурцы плотно выложите в банку, добавьте дольки моркови и выложите сверху зелень.
Залейте банки с огурцами до самого верха кипятком и прикройте крышками. Оставьте их на 15 минут.
Слейте жидкость с огурцов в кастрюлю.
Всыпьте в рассол сахар и соль. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите все в течение 2 минут, влейте уксус и снимите с огня.
Кипящим рассолом залейте банки с огурцами, потно закройте прокипяченными крышками и укутайте до полного остывания. После этого уберите на хранение.
Хороших заготовок!