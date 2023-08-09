Описание приготовления:

После срывания огурцам нужно полежать не менее суток. Затем огурцы необходимо тщательно вымыть и залить холодной водой. Дайте постоять огурцам в воде в течение 6 часов. Хранить такие огурцы нужно в сухом, темном и прохладном месте, лучше всего в подвале.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

Вода 1.5 Литра

Сахар 3 Чайных ложки

Соль 5 Чайных ложек

Уксус 5 Чайных ложек (30%)

Морковь 30 Грамм

Лавровый лист 4 Штуки

Перец черный горошком 6 Штук

Зелень 1 Пучок (зонтик укропа, хрен, лист вишни, смородины)

Огурцы 1.5 Килограмма

Количество порций 1

Калорийность

32 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкие огурцы на зиму без стерилизации»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сладких огурцов на зиму без стерилизации.

В стерилизованную банку выложите вымытую зелень и укроп. Добавьте перец и порезанный чеснок.

У огурцов отрежьте кончики. Огурцы плотно выложите в банку, добавьте дольки моркови и выложите сверху зелень.

Залейте банки с огурцами до самого верха кипятком и прикройте крышками. Оставьте их на 15 минут.

Слейте жидкость с огурцов в кастрюлю.

Всыпьте в рассол сахар и соль. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Варите все в течение 2 минут, влейте уксус и снимите с огня.

Кипящим рассолом залейте банки с огурцами, потно закройте прокипяченными крышками и укутайте до полного остывания. После этого уберите на хранение.

Хороших заготовок!