Сладкие ожидания. Станет ли этот год в Крыму «медовым»?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 22. АиФ-Крым №22 27/05/2020

Через две-три недели крымчане ожидают начала самого «вкусного» времени года. Пойдёт грунтовая клубника, черешня, вишня, доступной станет местная молодая картошка… А вот мёд в продаже появится позже. Много ли его будет?

Могло быть хуже

Из-за засухи уже сейчас прогнозы по урожаям многих культур не радужные. Влага имеет значение и для растений, с которых пчёлы собирают нектар. Впрочем, и то, как приходит весна, тоже важно.

Как рассказал «АиФ-Крым» руководитель семейной пчелофермы в Белогорском районе Прохор Буркальцев, перспективы для неплохого урожая мёда в этом году есть. «Уже цветёт эспарцет, потом зацветут шалфей, лаванда, липа, будут и другие медоносы, — перечисляет он. — Не сказал бы, что растения слабые: какие-то дожди всё-таки прошли. С другой стороны, весна была для пчёл плохая — то засуха, то дожди во время цветения яблонь и других медоносов. В хорошие годы пчёлы не только себе на пропитание собирали — случалось, мы уже в это время весенний мёд откачивали. А пока насекомые себя еле-еле обеспечивают».