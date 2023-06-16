Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сладкие помидоры в литровой банке на зиму. Количество ингредиентов указано на 1 литровую банку. Помидоры выбирайте небольшого размера, плотные, мясистые, с толстой кожей. Отлично подойдет сорт "Сливка". Готовится помидоры просто и быстро, без дополнительной стерилизации и хорошо хранятся.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 500-600 Грамм
- Вода 400 Миллилитров
- Сахар 35 Грамм
- Соль 20 Грамм
- Укроп (ветки) 2-3 Штук
- Петрушка (веточка) 2-3 Штук
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец черный горошком 5-6 Штук
- Перец душистый горошком 2-3 Штук
- Чеснок (зубчик) 2-3 Зубчиков
- Масло растительное 10 Миллилитров
- Уксус 9% столовый 25 Миллилитров
- Лук красный 1/2 Штуки
- Перец болгарский 1/2 Штуки
- Гвоздика 2 Штуки
Количество порций 5
Калорийность
50 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сладкие помидоры в литровой банке на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Красный лук нарежьте кружочками, болгарский перец нарежьте полосками, чеснок очистите и порежьте пластинами, листья петрушки и укропа отрежьте от стеблей.
Помидоры помойте и обсушите.
На дно чистой стерилизованной банки выложите укроп с петрушкой, чеснок и пару колечек красного лука.
Заполните банку помидорами, а в пустые места положите ломтиками болгарского перца. Сверху выложите еще колечки красного лука и петрушку.
Влейте в банку горячую воду. Прикройте крышкой и дайте постоять 15 минут.
Слейте воду из банки в сотейник. Добавьте лавровый лист, гвоздику, сахар и соль. Доведите маринад до кипения. В конце добавьте уксус и растительное масло.
Влейте горячий маринад в банку.
Герметично закройте крышкой и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Сладкие помидоры готовы.