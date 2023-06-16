Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить сладкие помидоры в литровой банке на зиму. Количество ингредиентов указано на 1 литровую банку. Помидоры выбирайте небольшого размера, плотные, мясистые, с толстой кожей. Отлично подойдет сорт "Сливка". Готовится помидоры просто и быстро, без дополнительной стерилизации и хорошо хранятся.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 500-600 Грамм

Вода 400 Миллилитров

Сахар 35 Грамм

Соль 20 Грамм

Укроп (ветки) 2-3 Штук

Петрушка (веточка) 2-3 Штук

Лавровый лист 1 Штука

Перец черный горошком 5-6 Штук

Перец душистый горошком 2-3 Штук

Чеснок (зубчик) 2-3 Зубчиков

Масло растительное 10 Миллилитров

Уксус 9% столовый 25 Миллилитров

Лук красный 1/2 Штуки

Перец болгарский 1/2 Штуки

Гвоздика 2 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

50 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкие помидоры в литровой банке на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Красный лук нарежьте кружочками, болгарский перец нарежьте полосками, чеснок очистите и порежьте пластинами, листья петрушки и укропа отрежьте от стеблей.

Помидоры помойте и обсушите.

На дно чистой стерилизованной банки выложите укроп с петрушкой, чеснок и пару колечек красного лука.

Заполните банку помидорами, а в пустые места положите ломтиками болгарского перца. Сверху выложите еще колечки красного лука и петрушку.

Влейте в банку горячую воду. Прикройте крышкой и дайте постоять 15 минут.

Слейте воду из банки в сотейник. Добавьте лавровый лист, гвоздику, сахар и соль. Доведите маринад до кипения. В конце добавьте уксус и растительное масло.

Влейте горячий маринад в банку.

Герметично закройте крышкой и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Сладкие помидоры готовы.