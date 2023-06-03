Сладкий хачапури с клубникой: оригинальный рецепт сезонного десерта

Подавать такой хачапури лучше со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.
В разгаре сезон клубники, а значит, пора готовить вкусные и разнообразные блюда с этой ягодой, которая прекрасно подходит для выпечки, десертов, напитков. Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычный рецепт известного кулинарного блогера Валерии Велигуры и приготовить сладкий хачапури с клубникой. Уверены, вам понравится!
Сладкий хачапури с клубникой
Ингредиенты на 2 штуки:
Для опары:
- теплое молоко — 90 мл;
- сухие дрожжи — 3 гр (свежие — 9 гр);
- сахар — 1 ст. л;
- соль — щепотка.
Для теста:
- просеянная мука — 150 гр;
- масло — 1 ст. л.
Для начинки:
- кисломолочный сыр — 200 гр;
- крем-сыр — 50 гр;
- сахар — 50 гр;
- белок (необязательно) — 1 шт.
Способ приготовления:
Сначала делаем опару. Теплое молоко смешать с дрожжами, сахаром и солью, накрыть все пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 15 минут. ⠀
К просеянной муке добавить опару и замешать мягкое, эластичное тесто. Добавить масло и снова хорошо вымешать. Глубокую емкость смазать маслом, положить туда наше тесто и сверху тоже смазать его маслом. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа. ⠀
Для начинки смешать кисломолочный творог, крем-творог, сахар и яичный белок (необязательно).
Тесто присыпать мукой, обмять, поделить на две части и каждую раскатать в круг. Сформировать лодочки и выложить на лист с пергаментом. В центр положить творожную начинку, а сверху – свежую клубнику. Края смазать желтком, смешанным с молоком, и выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
Подавать со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.
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