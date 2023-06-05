Рецепты Сладкий хачапури с клубникой – все будут удивлены По Admin - 5 июня, 2023 0 70 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Обожаете грузинскую кухню? А как насчет чего-то нового – например сладкого хачапури с сезонной ягодой. У нас есть рецепт с клубникой. Золотистая корочка, рыхлое тесто, творожная начинка, клубника – это просто идеальное сочетание ингредиентов в одном блюде. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Попытайтесь приготовить дома сладкое хачапури и вы будете приятно удивлены, а дети будут просить добавки еще и еще. Рецепт сладкого хачапури Время: 3 часа Порции: 2 Ингредиенты для опары: – 90 граммов теплого молока – 3 грамма сухих или 9 граммов живых дрожжей – 1 столовая ложка сахара – щепотка соли. Для теста: – 150 граммов просеянной муки – 1 столовая ложка масла. Для начинки: – 200 граммов кисломолочного сыра – 50 граммов крем-сыра – 50 граммов сахара – 1 белок (необязательно). Приготовление: Для опары сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на 15 минут. ⠀ Для приготовления теста к просеянной муке добавляем опару и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем. Глубокую мычку смазываем растительным маслом, кладем туда наше тесто и сверху тоже смазываем его растительным маслом. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа. ⠀ Для начинки сочетаем кисломолочный творог, крем-творог, сахар и яичный белок (необязательно). ⠀ После этого присыпаем тесто мукой, обходим, делим на 2 части и каждую раскатываем в круг. Формируем челноки и кладем на лист с пергаментом. В центр кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края смазываем желтком смешанным с молоком и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Подаем со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить идеальную уху из красной рыбы: раскрыты секреты суши-ресторановДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутДесерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубникиБатончики баунти с минимум ингредиентов – райское наслаждение кофеЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентов