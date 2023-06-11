Сладкий пирог на каждый день. Бьёт все рекорды по скорости приготовления

Пирог – это жареное или печеное блюдо, начинка у которого может быть как сладкой, мясной, рыбной, овощной и прочими. Тесто для пирогов используют также разное: например, дрожжевое, бисквитное или песочное.
Главное – подобрать для себя лучшее сочетание начинки и теста. Пироги — это многогранное и многонациональное блюдо, которое станет отличной заменой других блюд.
Об одном из рецептов сладкого пирога мы хотим рассказать.
Ингредиенты для пирога:
- Мука – 300 г;
- Сахар – 2 ст. л.;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.;
- Сливочное масло – 150 г;
- Кефир или йогурт – 100 г;
- Яблоко – 4 штуки;
- Яйцо – 1 штуки;
- Сахар – 150 г;
- Сметана – 300 г;
- Мука – 60 г.
Приготовление пирога:
В миске смешиваем муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавляем сливочное масло комнатной температуры и при помощи вилки взбиваем до однородности.
Выливаем в смесь кефир или йогурт, перемешиваем. Полученное тесто отправляем в морозилку на 15 минут.
Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, мякоть нарезаем средними кусочками.
В отдельной миске с помощью венчика смешиваем яйцо, сахар и сметану. Просеиваем в яичную смесь 60 грамм муки и смешиваем до однородности.
Форму размером 22х22 сантиметра смазываем сливочным маслом. Тесто выкладываем по краям и дну формы. Внутрь распределяем яблоки и заливаем их сметанной массой.
Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 35–40 минут.
Пирог достаем из формы, когда он немного остынет. Сверху при желании украшаем сахарной пудрой.