Сладкий пирог на каждый день. Бьёт все рекорды по скорости приготовления

По
Admin
-
0
42

Пирог – это жареное или печеное блюдо, начинка у которого может быть как сладкой, мясной, рыбной, овощной и прочими. Тесто для пирогов используют также разное: например, дрожжевое, бисквитное или песочное.

Главное – подобрать для себя лучшее сочетание начинки и теста. Пироги — это многогранное и многонациональное блюдо, которое станет отличной заменой других блюд.

Об одном из рецептов сладкого пирога мы хотим рассказать.

Ингредиенты для пирога:

  • Мука – 300 г;
  • Сахар – 2 ст. л.;
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • Сливочное масло – 150 г;
  • Кефир или йогурт – 100 г;
  • Яблоко – 4 штуки;
  • Яйцо – 1 штуки;
  • Сахар – 150 г;
  • Сметана – 300 г;
  • Мука – 60 г.

Приготовление пирога:

В миске смешиваем муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавляем сливочное масло комнатной температуры и при помощи вилки взбиваем до однородности.

Выливаем в смесь кефир или йогурт, перемешиваем. Полученное тесто отправляем в морозилку на 15 минут.

Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, мякоть нарезаем средними кусочками.

В отдельной миске с помощью венчика смешиваем яйцо, сахар и сметану. Просеиваем в яичную смесь 60 грамм муки и смешиваем до однородности.

Форму размером 22х22 сантиметра смазываем сливочным маслом. Тесто выкладываем по краям и дну формы. Внутрь распределяем яблоки и заливаем их сметанной массой.

Сладкий пирог на каждый день. Бьёт все рекорды по скорости приготовления

Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 35–40 минут.

Сладкий пирог на каждый день. Бьёт все рекорды по скорости приготовления

Пирог достаем из формы, когда он немного остынет. Сверху при желании украшаем сахарной пудрой.

Сладкий пирог на каждый день. Бьёт все рекорды по скорости приготовления

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА