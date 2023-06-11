Сладкий пирог на каждый день. Бьёт все рекорды по скорости приготовления

Пирог – это жареное или печеное блюдо, начинка у которого может быть как сладкой, мясной, рыбной, овощной и прочими. Тесто для пирогов используют также разное: например, дрожжевое, бисквитное или песочное.

Главное – подобрать для себя лучшее сочетание начинки и теста. Пироги — это многогранное и многонациональное блюдо, которое станет отличной заменой других блюд.

Об одном из рецептов сладкого пирога мы хотим рассказать.

Ингредиенты для пирога:

Мука – 300 г;

Сахар – 2 ст. л.;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Сливочное масло – 150 г;

Кефир или йогурт – 100 г;

Яблоко – 4 штуки;

Яйцо – 1 штуки;

Сахар – 150 г;

Сметана – 300 г;

Мука – 60 г.

Приготовление пирога:

В миске смешиваем муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавляем сливочное масло комнатной температуры и при помощи вилки взбиваем до однородности.

Выливаем в смесь кефир или йогурт, перемешиваем. Полученное тесто отправляем в морозилку на 15 минут.

Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, мякоть нарезаем средними кусочками.

В отдельной миске с помощью венчика смешиваем яйцо, сахар и сметану. Просеиваем в яичную смесь 60 грамм муки и смешиваем до однородности.

Форму размером 22х22 сантиметра смазываем сливочным маслом. Тесто выкладываем по краям и дну формы. Внутрь распределяем яблоки и заливаем их сметанной массой.

Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 35–40 минут.

Пирог достаем из формы, когда он немного остынет. Сверху при желании украшаем сахарной пудрой.