Следком Крыма проверяет факт обнаружения иглы от шприца в рыбе

В Крыму проводят проверку по факту обнаружения иглы от шприца в рыбе, запаянной в вакуумную упаковку, передает пресс-служба ГСУ Следкома по РК и Севастополю.

Следком проводит проверку по факту опрокидывания экскурсионного судна в РК Соответствующие сведения были ранее опубликованы в соцсетях.

«6 октября 2021 в дневное время женщиной в одном из гипермаркетов Симферополя приобретен товар в вакуумной упаковке – слабосоленая рыба. Перед использованием данного продукта питания потребителем обнаружена часть медицинского инструментария – канюля с иглой от шприца», – уточняется в сообщении.