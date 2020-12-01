Следком Крыма проверяет информацию об изъятии детей из многодетной семьи

В Крыму проводится проверка информации об изъятии детей из многодетной семьи в Симферопольском районе, передает ГСУ СК РФ по республике.

Насколько планируется увеличить пособия многодетным семьям в Севастополе? Основанием для проверки стали размещенные в СМИ сведения о том, что в селе Дубки органы опеки и подразделение по делам несовершеннолетних изъяли детей из многодетной семьи. Общественники считают, что эта процедура проводилась с нарушениями со стороны уполномоченных структур.

«Следствием будут изучены основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами, совместно с надзорными органами – обстановка в семье», – уточнили в сообщении.