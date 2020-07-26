Следком назвал причину смерти ребёнка в Крыму

Установлена причина смерти трехлетнего мальчика, тело которого обнаружено в селе Строгоновка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. Напомним: трёхлетний ребёнок пропал 24 июля около 4 часов дня, гуляя возле дома. После масштабных поисков тело ребёнка обнаружили в выгребной яме. В настоящее время судебными медиками установлена причина смерти мальчика – утопление. Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения. В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем обстоятельствам трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, и находится на контроле руководства Главного следственного управления.