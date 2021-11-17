Следком опубликовал видео задержания Вадима Кирпичникова

По подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

В Управлении по расследованию особо важных дел установлены следующие обстоятельства. Осенью 2020 года между Главным управлением потребительского рынка и лицензирования города Севастополя в лице директора были заключены договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в двух случаях управлением при заключении указанных договоров необоснованно применен понижающий коэффициент, снизивший цену размещения торговых объектов для одного из хозяйствующих субъектов в 100 раз.

Напомним, в этот период управление возглавлял Вадим Кирпичников. Позже структуру реорганизовали в Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка – и его также возглавил Вадим Кирпичников.

Следствие полагает, что действия должностного лица привели к причинению материального ущерба бюджету Севастополя. В течение длительного периода была недополучена сумма в 1 млн рублей.

Нарушения закона выявила прокуратура Севастополя во взаимодействии с оперативными службами. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии ОМОН «Беркут» проведены обыски по бывшему месту работы фигуранта уголовного дела, иным служебным помещениям, месту жительства, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия.

Бывший чиновник задержан. Скоро следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения.