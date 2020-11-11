Следком проверит данные о разрушении дома в Крыму, в котором живет ветеран

В Крыму Следком организовал проверку сведений о ненадлежащих условиях проживания ветерана ВОВ в селе Солнечное (Феодосия), передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Аксенов: главу Керченского горсовета надо уволить за скандал с ветеранами Ранее в СМИ вышел сюжет о ветхом состоянии квартиры, в которой проживает фронтовик Петр Павленко. Капитального ремонта дома Петр Петрович добивается уже почти 10 лет.

«Во время празднования 90-летия ветерана на праздничный стол обрушилась часть потолка», – добавили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на сюжет в СМИ.