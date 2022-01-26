Следком проверит данные о высадке из автобуса ребенка на улицу в Керчи

Следком организовал проверку сведений из СМИ о высадке водителем автобуса ребёнка на улицу в неблагоприятные погодные условия в городе Керчи, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Следком проверит действия врачей после рождения мертвого ребенка в Феодосии В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что вечером 25 января 2022 года в городе Керчи водитель автобуса в связи с тем, что не прошла оплата по валидатору, высадил ребенка на ближайшей остановке.

Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.