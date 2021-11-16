Следком проверит действия врачей после рождения мертвого ребенка в Феодосии

ГСУ СК РФ по РК и Севастополю проводит проверку сведений из соцсетей, поступивших от жительницы Феодосии о появлении на свет ее мертворожденного ребенка в результате халатности медицинского персонала, передает пресс-служба ведомства.

В Симферополе потолок в больнице обрушился на пациентку Сотрудники следкома во время мониторинга крымских СМИ и популярных групп в соцсетях выявили видеообращение, в котором родственница роженицы из Феодосии сообщила о трагедии, произошедшей в их семье: женщина рассказала хронологию событий того дня и высказала позицию семьи о том, что ребенок появился на свет на последнем месяце беременности мертвым в результате халатных действий врачей.

В ходе проверки будут тщательным образом изучены обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала по ее ведению, оказанию дородовой помощи жительнице Феодосии и в момент принятия родов, изучена медицинская документация, назначены соответствующие экспертизы.