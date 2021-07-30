Следком проводит проверку по факту опрокидывания экскурсионного судна в РК

Следком выяснил, что на борту маломерного экскурсионного судна «Т-90», которое опрокинулось, было девять человек, из которых четверо — несовершеннолетние, передает пресс-служба регионального ведомства.

У мыса Фиолент перевернулся прогулочный катер с пассажирами «Вечером 29 июля в районе грота Дианы затонуло маломерное экскурсионное судно «Т-90». Пострадавших и жертв происшествия нет, пассажиры были оперативно эвакуированы на другое судно», – уточнили в сообщении.

Согласно предварительным данным, все пассажиры переместились на левый борт посмотреть большую медузу, в результате чего судно накренилось и начало тонуть.