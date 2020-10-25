Следком возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности после взрыва на российском танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Судно с сильно повреждённой палубой отбуксировали на якорную стоянку, передаёт пресс-служба ведомства.

Судьба трёх членов экипажа – матроса, боцмана и практиканта, которых в результате взрыва выбросило за борт – до сих пор неизвестна. К поискам пропавших привлекли семь морских судов и два вертолёта Ми-8.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошёл в субботу вечером.

«Танкер 2005 года постройки следовал из порта Кавказ в порт Ростов. По информации судовладельца, произошло повреждение правого борта. По информации Морского спасательного подцентра Тамань, в результате взрыва образовалась пробоина размером до 12 метров», – сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

На борту находились 13 человек: 10 из них удалось спасти, трое пропали без вести. Для оказания помощи к месту происшествия направились судна «Братск», «Сириус», «Григорий Бугров», «Сормовский 3058», «Волганец 146», «Импульс» и «Меркурий».

В пресс-службе МЧС уточнили: ЧП произошло в акватории Азовского моря в зоне ответственности Главного управления МЧС России по Краснодарскому Краю, однако в ГУ МЧС России по Республике Крым немедленно организовали работу оперативного штаба для оказания помощи – к месту происшествия направился катер Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым «Дмитрий Михайлик». В район поисковых работ вылетел борт Ми-8 МЧС России с четырьмя специалистами ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» по беспарашютному десантированию.

К сожалению, пока поисковые работы результатов не дали. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 156 человек и 22 единицы техники.