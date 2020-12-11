Следком завершил расследование дела экс-вице-премьера Крыма Нахлупина

Следком завершил расследование уголовное дела бывшего вице-премьера РК Виталия Нахлупина и его сообщников, передает пресс-служба ведомства.

Должностные лица из Евпатории получили взятку в размере более 10,5 млн руб «Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя председателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина и его «неофициальных помощников» Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере», – уточнили в сообщении.

Согласно информации следствия, Нахлупин через Дукорского и Сливку в 2017-2018 годах организовал получение взятки. Взятка была дана, чтобы фигуранты обеспечивали победы «нужных» компаний на 28 тендерах в рамках реализации мероприятий ФЦП.