Следствие назвало три версии смертельного ДТП под Севастополем

Пять человек погибли в страшном ДТП на трассе «Ялта – Севастополь» вечером 19 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии и назвал три версии, которые сейчас рассматриваются.

ОЛЬГА ПОСТНОВА, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю:

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшей трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья водителя, нарушение правил дорожного движения. Проведены обыски в офисе работодателя, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия по техническому состоянию транспорта и прохождению медосвидетельствования водителя большегруза. В настоящее допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие ценной для следствия информацией».

Напомним, по предварительной информации водитель грузовика Мерседес Актрос 1982 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с движущимися в попутном направлении Дэу Нексия и Мерседес Спринтер, – сообщили в следственном комитете.

Выехав на встречную полосу, водитель большегруза врезался в автомобили Рено, Хёндай и Ниссан. В результате автокатастрофы погибли водитель грузовика и четыре пассажира Рено – жители Москвы: водитель, его супруга, их дети – 18-летняя дочь и 15-летний сын. Пострадавшие пассажиры Хёндай доставлены в больницу с различными травмами, их состояние стабильное, угроза жизни отсутствует.

ВИКТОР СТРЕЛКОВ, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю:

«Сотрудники МЧС России проводили работы по деблокировке и оказании помощи участникам ДТП. К ликвидации последствий ДТП привлечено 11 человек и три единицы техники».

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

МАРИНА КУЗЬМЕНКО, старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации:

«Прокуратурой проводится проверка соблюдения закона о безопасности дорожного движения. Будет дана оценка полноты исполнения требований закона в деятельности коммерческой организации, которой принадлежал грузовой автомобиль и сотрудником которой являлся его водитель».