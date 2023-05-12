Сливочная намазка из авокадо

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Описание приготовления:

Авокадо — очень вкусный и полезный фрукт, из которого можно сделать прекрасную закуску. Авокадо выбирайте мягкое, но без признаков повреждения и гнили. Сыр выбирайте не жидкий, иначе намазка будет стекать с куска.

Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо
Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Авокадо 1/2 Штуки
  • Сыр сливочный 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

214 ккал

Калорийность

4 г

Белки

20 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливочная намазка из авокадо»

Сливочная намазка из авокадо

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сливочной намазки из авокадо.

Сливочная намазка из авокадо

Авокадо вымойте и разрежьте пополам. Удалите косточку и достаньте мякоть в миску. Превратите мякоть в пюре при помощи вилки или блендера.

Сливочная намазка из авокадо

В миску с пюре из авокадо добавьте сыр и перемешайте.

Сливочная намазка из авокадо

Массу поперчите и посолите при необходимости.

Сливочная намазка из авокадо

Нарежьте багет на кусочки и обжарьте в сухой сковороде с двух сторон. Нанесите намазку на тосты и подавайте.

Сливочная намазка из авокадо

Приятного аппетита!

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