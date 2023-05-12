Описание приготовления:
Авокадо — очень вкусный и полезный фрукт, из которого можно сделать прекрасную закуску. Авокадо выбирайте мягкое, но без признаков повреждения и гнили. Сыр выбирайте не жидкий, иначе намазка будет стекать с куска.
Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо
Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Авокадо 1/2 Штуки
- Сыр сливочный 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сок лимона 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
214 ккал
Калорийность
4 г
Белки
20 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сливочная намазка из авокадо»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сливочной намазки из авокадо.
Авокадо вымойте и разрежьте пополам. Удалите косточку и достаньте мякоть в миску. Превратите мякоть в пюре при помощи вилки или блендера.
В миску с пюре из авокадо добавьте сыр и перемешайте.
Массу поперчите и посолите при необходимости.
Нарежьте багет на кусочки и обжарьте в сухой сковороде с двух сторон. Нанесите намазку на тосты и подавайте.
Приятного аппетита!