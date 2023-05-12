Описание приготовления:

Авокадо — очень вкусный и полезный фрукт, из которого можно сделать прекрасную закуску. Авокадо выбирайте мягкое, но без признаков повреждения и гнили. Сыр выбирайте не жидкий, иначе намазка будет стекать с куска.

Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо

Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Авокадо 1/2 Штуки

Сыр сливочный 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

214 ккал

Калорийность

4 г

Белки

20 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливочная намазка из авокадо»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сливочной намазки из авокадо.

Авокадо вымойте и разрежьте пополам. Удалите косточку и достаньте мякоть в миску. Превратите мякоть в пюре при помощи вилки или блендера.

В миску с пюре из авокадо добавьте сыр и перемешайте.

Массу поперчите и посолите при необходимости.

Нарежьте багет на кусочки и обжарьте в сухой сковороде с двух сторон. Нанесите намазку на тосты и подавайте.

Приятного аппетита!