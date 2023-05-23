Описание приготовления:
Такое мороженое не отнимает много времени и не нуждается в специальном гаджете или перемешивании. Оно все равно будет нежным. Конечный вкус мороженого будет зависеть от сорта и степени зрелости авокадо. Плот должен быть хорошо созревшим, но без признаков порчи. Если отправите мороженое в лоточке, то уже через 2-3 часа оно уже застынет, но останется мягким. А вот через шесть часов оно полностью застынет. Если делать в формочках, то времени понадобится меньше. При подаче мороженое можно дополнить белым шоколадом и орешками.
Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо / Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Сливки для взбивания 33% 250 Миллилитров
- Сгущенка 60 Грамм
- Авокадо 1 Штука (крупное)
Количество порций 8
Калорийность
181 ккал
Калорийность
3 г
Белки
14 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сливочное мороженое с авокадо»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мороженого с авокадо.
Авокадо тщательно вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и извлеките ложкой мякоть. Пробейте мякоть до однородного пюре.
В пюре из авокадо добавьте сгущенное молоко и взбейте.
Холодные сливки взбейте до пышной массы и добавьте в чашу с авокадо со сгущенкой. Аккуратно перемешайте массу до однородности.
Уберите миску с массой или разложите по формочкам для мороженого и уберите в морозильную камеру до замерзания.
Приятного аппетита!