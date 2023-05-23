Описание приготовления:

Такое мороженое не отнимает много времени и не нуждается в специальном гаджете или перемешивании. Оно все равно будет нежным. Конечный вкус мороженого будет зависеть от сорта и степени зрелости авокадо. Плот должен быть хорошо созревшим, но без признаков порчи. Если отправите мороженое в лоточке, то уже через 2-3 часа оно уже застынет, но останется мягким. А вот через шесть часов оно полностью застынет. Если делать в формочках, то времени понадобится меньше. При подаче мороженое можно дополнить белым шоколадом и орешками.

Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо / Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Десерты / Мороженое / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Сливки для взбивания 33% 250 Миллилитров

Сгущенка 60 Грамм

Авокадо 1 Штука (крупное)

Количество порций 8

Калорийность

181 ккал

Калорийность

3 г

Белки

14 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливочное мороженое с авокадо»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мороженого с авокадо.

Авокадо тщательно вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку и извлеките ложкой мякоть. Пробейте мякоть до однородного пюре.

В пюре из авокадо добавьте сгущенное молоко и взбейте.

Холодные сливки взбейте до пышной массы и добавьте в чашу с авокадо со сгущенкой. Аккуратно перемешайте массу до однородности.

Уберите миску с массой или разложите по формочкам для мороженого и уберите в морозильную камеру до замерзания.

Приятного аппетита!